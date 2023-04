El cocinero Jose Miguel Martínez Pi, chef de Cap Vermell Grand Hotel, se ha alzado esta mañana con el premio nacional Tapa Alimentos de España, un certamen que se enmarca en la séptima edición de Hotel Tapa Tour, festival gastronómico dedicado a la promoción de la gastronomía hotelera y que invita a descubrir la cocina de hoteles emblemáticos y exclusivos sin necesidad de pasar por su recepción.

En una disputada final, celebrada en el Salón Gourmets de IFEMA, Martínez ha logrado la primera posición con una Tarta ahumada de queso Mahón, piñones, miel y membrillo. Como ganador de este galardón, patrocinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que pone en valor la excelencia de los alimentos y bebidas de origen nacional, Martínez tendrá la oportunidad de presentar su propuesta en una de las acciones destinadas a la promoción de ‘Alimentos de España’ organizadas por el mismo ministerio. «Estoy muy contento con el resultado, porque ha habido mucha competencia y el jurado estaba bien formado en la materia. Esta tapa se inspira en las Islas Baleares. Se trata de una tapa dulce, que funciona como postre, en la que he utilizado el queso más representativo del archipiélago, así como el árbol predominante de su paisaje, el pino. El pino cobra tres formas en la elaboración: su fruto, el piñón; la miel de bosque, así como la mousse de púas de pino, con la que se realiza el ahumado y aromatiza la tapa», expresó Martínez, muy satisfecho con la primera posición.

Esta no es la primera ocasión que el queso le da un alegría a Martínez, y es que el cocinero pacense afincado en la Isla ganó recientemente, en Madrid Fusión, el primer premio en el Concurso Bocados con Queso 2022, al que se presentaron cincuenta cocineros de toda España, siendo elegidos seis para la final. Asimismo, Martínez también obtuvo el segundo premio en el Concurso Mejor Receta con Bacalao Desalado 2022.

Además del Premio Nacional Tapa Alimentos de España los seis finalistas –entre los que también figuraba la mallorquina Tamara Lumbreras, segunda de cocina en el restaurante Ocre del hotel Can Ferrereta (Santanyí)-, también se han disputado el Premio Nacional Maridaje DO Ribera del Duero, patrocinado por el Consejo Regulador de esta Denominación de Origen, que ganó Evgeny Pingin y Gemma Vela, chef y sumiller, respectivamente, de Mandarin Oriental Ritz de Madrid por su Mollete relleno de pollo a la pepitoria, maridado con Corimbo 2018, D.O. Ribera del Duero. Ambas podrán disfrutar de una experiencia enoturística en la Ruta del Vino Ribera del Duero.

Clausurada la edición de 2022 con la entrega de estos premios nacionales, Hotel Tapa Tour arranca con su octava edición, que se celebrará del 18 al 28 de mayo, en Barcelona, y del 14 al 24 de septiembre, en Madrid. Los hoteles participantes en ambas ciudades competirán en la cuarta edición del ‘Premio Nacional Tapa Alimentos de España’, al que podrán sumarse establecimientos hoteleros de todo el territorio nacional, inscribiéndose a través de la web del certamen antes del 30 de junio de 2023.