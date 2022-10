'Llonguets' con buen gusto

La mañana en las panaderías y hornos de Ciutat de este miércoles ha sido un poco más alborotada de lo habitual. Centenares de personas han disfrtuado del primer día de la octava edición de la Ruta del Llonguet, un evento gastronómico en el que 33 establecimientos de Palma ofertan, todos los miércoles hasta el 14 de diciembre, el tradicional panecillo palmesano y una bebida por 3,75 euros. No se trata del clásico llonguet con embutidos y queso, sino que se preparan creativas elaboraciones. «Llevamos dos horas y no hemos parado», comenta Elisabeth Pacheco, del Forn Fondo, donde se preparan más de cien llonguets de sobrassada con albaricoque, albóndigas de bacalao, pollo al curry, ternera al vino, boloñesa de pollo o tortilla de patatas con cebolla. «La ruta supone un impulso para los hornos y para un producto típico que cada vez está más presente, no solo en panaderías, sino en bares y cafeterías», afirma el propietario y gerente del horno, Pau Llull.

Peio Zalba, con los ‘llonguets’ de harina de espelta integral de PaneNostro. A pocos metros, en el Fornet de la Soca el trajín de clientes es constante. Allí se hornean 150 panecillos de pollastre farcit amb magrana, alberginia amb ametlles i magrana y sobrassada de Son Cànaves. «Esta ruta fomenta la venta del pan tradicional, da visibilidad y te permite fer ciutat, que es lo que nosotros intentamos. El consumo de llonguets ha crecido en los últimos años», explica Tomeu Arbona, propietario del Fornet de la Soca, donde siempre cuentan con una opción vegana. Aquellos interesados en la oferta no deben dormirse en los laureles. En el horno de Santo Cristo, en la plaza Weyler, elaboran 70 llonguets y a las 11.30 horas, solo han quedado seis panecillos. «Cada semana se aumentará la intensidad, pero no nos podemos pasar porque sino el resto de repostería no sale», explicaa Pilar García, trabajadora del horno, que adelantó que el panecillo de la semana que viene será de anchoas, pimientos de piquillo y hummus. Elisabeth Pacheco y Esther Salvà tuvieron una mañana ajetreada en Forn Fondo. En el Forn de La Glòria, el panadero Sebastià Camps prepara 200 llonguets de trempó amb anxoves, olivada amb tomàtiga seca i formatge maonès, pollastre amb lletuga i tomàtiga, sobrassada amb confitura de figues o guacamole amb tomàtiga seca i formatge de cabra. Los llonguets de la panadería ecológica PaneNostro, en la Plaça de Nova Ferreria, destacan por estar elaborados con harina de espelta integral de masa madre. En sintonía con su línea ecológica, en su oferta incluyen un vaso de leche de alemendra o avena. Estos son solo algunos de los hornos adheridos y todos pueden consultarse en la aplicación de móvil Pa d’aquí.