Hasta 22 restaurantes del Raiguer participan en la Mostra de Cuina de Mallorca

Un total de 22 restaurantes integrarán la octava ruta de la Mostra de Cuina de Mallorca, que llega este jueves a la zona del Raiguer, en establecimientos repartidos entre Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Inca, Mancor de la Vall, Marratxí, Santa Maria del Camí y Selva. Los 22 restaurantes de la Ruta Raiguer son: Bacán Pizzas de Autor, Bar Es Club y Restaurant Menestralia, en Campanet; Bar Es Club y s'Oficina, en Consell; y Bistro Can Guixe, Ca'n Jordi, Celler Ca'n Marron, Celler Can Ripoll, Joan Marc Restaurant, Suro y Restaurant Canyamel, en Inca. En Marratxí participa Sa Terrassa del Secretari, en Caimari, Ca Na Tomé ; de Búger, Ca's Rector; de Selva participan Ca's Teuler y Foc i Caliu; de Santa Maria, Can Barry y Va d'Arròs; de Alaró, Es Xiringo; y de Lloseta, Tomeu Lassio Restaurant.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado que esta ruta demuestra "la unión" de la comarca en el objetivo común de promocionar su gastronomía y su restauración, ha informado la organización de la muestra en un comunicado. "Estamos muy contentos y agradecidos de formar parte de esta iniciativa y de ser una de las rutas en la cual hay más restaurantes inscritos y más participación por parte del sector de la restauración", ha añadido. La Mostra de Cuina de Mallorca es un proyecto de Restauración Mallorca CAEB que consiste en la organización de ocho rutas gastronómicas por varias zonas de la isla, para promocionar el sector de la restauración y el consumo de productos locales . El presidente de Restauración Mallorca CAEB, Alfonso Robledo, ha explicado que los 22 restaurantes "ofrecerán sus elaboraciones basadas en la cocina mallorquina y el producto de proximidad y de temporada". "El objetivo es que la gente se mueva y que visite los restaurantes. Y hasta ahora está siendo un éxito", ha destacado. El director de la Fundació Mallorca Turisme, Miquel Pastor, considera que el nuevo formato de la muestra gastronómica, con rutas por zonas de la isla y en fechas concretas "supone una gran oportunidad para mover a la gente por toda la isla".