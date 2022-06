La Mostra de Cuina de Mallorca llega a la zona del Pla

La ruta del Pla de la Mostra de Cuina de Mallorca ha sido presentada este miércoles en la sala de plenos de la Mancomunitat Pla de Mallorca en Petra y contará con 16 restaurantes participantes. Los municipios que participarán son Santa Eugènia, Algaida, Sencelles, Montuiri, Porreres, Lloret, Costitx, Sant Joan, Sineu, Llubí, Maria, Ariany, Petra y Vilafranca. La ruta tendrá lugar desde este jueves hasta el domingo, ha informado la organización en una nota. La presentación ha contado con la presencia la presidenta de la Mancomunitat Pla de Mallorca, Joana Maria Pascual; alcaldes y alcaldesas de los municipios de la Mancomunitat Pla de Mallorca; el director de la Fundació Mallorca Turisme, Miquel Pastor, y el presidente de Restauración Mallorca CAEB, Alfonso Robledo.

La Mostra de Cuina de Mallorca es un proyecto de Restauración Mallorca CAEB, con el apoyo de la Fundació Mallorca Turisme, que consiste en la confección de ocho rutas gastronómicas por varias zonas de la isla de Mallorca, para promocionar el sector de la restauración y el consumo de productos locales. Los 16 restaurantes de la Ruta Pla son: Bar Ca'n Guillem, Bar Celler Randa, Ca'l Dimoni, Can Salom Restaurant, Can Toni des Puig, Can Tronca, Celler Can Font, Celler Son Toreó, Es Pou, Hortella d'en Cotanet, Moments, Notenom Fusion Food, Restaurant Juniper, Sa Casa Mallorquina, Sa Cuina de n'Aina y Taverna Can Pieres.

Además, el sábado habrá actuaciones musicales gratuitas en la plaza de la Vila de Porreres. De 19:30 a 20:10 horas tocará la batucada itinerante «Valquiria» junto con la «Batucada de Porreres» y de 20 a 21 horas será el turno del grupo «Carretera 80». La última ruta será la del Raiguer, formada por restaurantes de los municipios de Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Inca, Mancor de la Vall, Marratxí, Santa Maria del Camí y Selva y se celebrarà del 30 de junio al 3 de julio. EFE pmd