Una nueva especialidad dulce ha hecho su aparición en la localidad mallorquina de Campos. Se trata de las Coronetes de Sant Julià, patrón del pueblo, y Santa Basilissa cuya festividad se celebra mañana domingo.

Para incentivar la fiesta, dar un impulso al comercio local y darle protagonismo a los dulces que incorporan crema, tan significados en este municipio, en colaboración con los hornos y pastelerías locales, el Ajuntament ha creado estas coronetes, que se venderán a partir de hoy, sábado, en las pastelerías Can Pomar, Can Bet, Can Vadell, Can Pere, ses Delícies y sa Ràpita. Jaume Barceló, pastelero del Forn Can Bet de Campos, señala que «este pastel consiste en un círculo de pasta de ensaimada aplanada, cubierta de crema, que recuerda por su color amarillo el aura de Sant Julià, y sobre ésta una palma de chocolate, símbolo del martirio».

Joan Vadell, del Forn Can Vadell, junto a la alcaldesa de Campos.

Jaume Barceló, del Forn Can Bet de Campos.

La alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, visitó algunos de los hornos para promocionar las coronetes. Hasta el día 16 de enero se podrán adquirir en todas las pastelerías locales para poder disfrutar de esta nueva delicia de Campos.