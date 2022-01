Indignación en redes por la «primera paella del año» de Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz ha sido, una vez más, muy criticado en redes sociales por una de sus creaciones. El conocido chef publicó hace unos días en su cuenta de Instagram una fotografía de su «primera paella del año», un plato que ha indignado a muchos usuarios. Tal y como ha explicado el cocinero, para preparar este arroz ha utilizado «latas de calamares en su tinta, sofrito de sol fermentada y pimiento de Espelette con pulpo moruna a la brasa». La receta no ha convencido a muchas personas, que han querido manifestar su descontento, ya que consideran que es un «arroz con cosas» en lugar de una «paella».

«¡Qué horror! Por lo menos no lo llames paella», «Mi madre, sin tener estrellitas de esas... hace las mejores paellas valencianas que uno se pueda comer... de forma tradicional, en caldero», «Arroz con cosas. Leer paella duele a la vista» o «Si para ti obviamente la tortilla es sin cebollas, para ti esto también debe de ser una paella. Con la buena imagen que deberías dar con estos dos productos!» son una muestra de las críticas que se han podido leer junto a la instantánea. Pero esta no es la primera polémica del Dabiz relacionada con las paellas.

Hace tan solo un año el marido de Cristina Pedroche, que tiene tres estrellas Michelín, compartió su «paella madrileña de salmonetes al vapor y caviar brevemente asado al sarmiento, sofrito de guindillas ahumadas y caldo de las espinas del salmonete con vino de jerez y pieles de yuzu!». Igual que en esta ocasión, una gran cantidad de usuarios llenaron el apartado de comentarios asegurando que ese plato «no era una paella». Dabiz y su mujer están acostumbrados a recibir críticas en redes sociales, pero estos últimos días la presentadora se ha visto sobrepasada.

A pesar de su éxito en audiencia en las Campanadas, los continuos ataques han hecho que emita un comunicado explicando cómo se siente: «Aunque no lo parezca están siendo días difíciles y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal». Pedroche no ha podido con la presión y ha señalado que necesita descansar: «Ahora mismo me apetece estar unos días tranquila. Quizás es por el cúmulo de cansancio, también de insultos y malas palabras, o de otras cosas».