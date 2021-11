Patrimonio, cultura, tradición, vino, gastronomía y paisaje son los conceptos que la Denominación de Origen Binissalem utiliza para dar a conocer al mundo parte del corazón de Mallorca. Una región vitivinícola donde un vino puede resultar mucho más que una experiencia para el paladar gracias a la práctica del enoturismo. Y una Denominación que garantiza que en sus vinos se den una serie de cualidades inmejorables para producir el vino de calidad que se elabora desde hace décadas y que actualmente goza de tan buena posición a nivel nacional e internacional.

Los valores

La calidad, singularidad, identidad, vínculo con el territorio, la gente y la cultura, el paisaje, el entorno geográfico y las variedades de uva locales que imprimen unas características diferenciales a los vinos que se elaboran, son todo valores que la DO quiere transmitir y compartir con la gente.

Ahora que tanto se habla de un producto de proximidad, de km 0... Es precisamente el vino de la DO Binissalem el que representa a 100 viticultores y 13 bodegas repartidas por los 5 municipios de la comarca, una región de larga y arraigada tradición vitivinícola que se percibe en las fiestas, las tradiciones y en la gastronomía; protegida por la Serra de Tramuntana y las características del suelo y el clima, junto con las variedades de uva locales -Manto negro, Callet, Moll, Gargollassa, Giró ros…- permiten elaborar vinos de calidad, singulares y de carácter mediterráneo.

El público

Todos estos valores y características son las que la DO quiere que el público reciba y entienda. En una época en la que comunicar no es sencillo por la rapidez de los mensajes y lo efímero que resulta el día a día, la DO sabe que no es tarea fácil que su mensaje cale, sobre todo, en un público más joven.

El CRDO Binissalem mantiene un público fiel, que les conoce bien tras más de 30 años de historia, pero ahora son conscientes de que tienen que animar a un consumidor más joven. Un consumidor que tiene que descubrir sus vinos y al que, necesariamente, deben dirigirse con su lenguaje, con su código de comunicación. Es por eso que la DO Binissalem ha crado este videoclip.

El mensaje

La Bodega Santa Catarina de Sencelles, incorporada en 2020 a la DO Binissalem, fue el escenario donde se presentó el proyecto audiovisual 'La Sang' de Sion Capçana para DO Binissalem.

La sang es un proyecto audiovisual de la DO Binissalem, creado por Roqueta Idees Mediterrànies, basado en un poema creado y recitado por Sion Capçana, filósofo y poeta. Un juglar moderno que proviene de los circuitos de Poetry Slam, y actualmente el tercer mejor slammer del país. Sion ha puesto las palabras y la voz en las imágenes, recitando desde el corazón los valores que definen a la DO Binissalem.

El CRDO Binissalem planteó a Roqueta Idees Mediterrànies, la idea de hacer un audiovisual:

"Queríamos un vídeo con ritmo, fresco y pensado también para un público más joven, y todo sin perder de vista los valores que definen la Denominación de Origen Binissalem, eje central del proyecto. Valores como la calidad, singularidad e identidad; un producto de proximidad que preserva un paisaje, que se basa en unas variedades de uva locales, con larga tradición vitivinícola y un estrecho vínculo con la tierra y sus gentes”.

Pau Mayol, de Roqueta Idees Mediterrànies, creadores de la idea, explicó que cuando recibieron el encargo de la DO Binissalem, fueron conscientes del reto que suponía: ‐“El objetivo principal era acercar el vino a un público joven y digital, pero sin perder la esencia y la tradición que caracteriza a la DO”. Surgió la idea de encargar un poema a Sion Capçana y todo encajó. Originario de Binissalem, con cierta influencia online y con un lenguaje clásico y juvenil a la vez. Una vez tuvimos el texto llegó el momento de plasmar en imágenes lo que quería transmitir el poeta. Con estética de videoclip, la idea era aunar la tendencia actual de música urbana con elementos rurales. De esta forma, consideramos que hemos creado un producto fresco y actual, sin dejar de lado el imaginario clásico que rodea al mundo del vino”.

Por su parte, Sion explicó que cuando Pau Mayol y Javi Torrado le propusieron este proyecto: ‐“Me hizo mucha ilusión, porque la viña y el vino han formado parte de mi infancia. Nací en Binissalem de lo que me siento muy orgulloso. Desde el primer momento supe que las palabras que darían forma a este poema saldrían del corazón, y así surgió La sang. Ha sido un placer trabajar con ellos y con la DO Binissalem en general, por la libertad creativa y la confianza que han depositado en mí. Más allá de la estética, la poesía habla de sentimientos, de lo que se mueve por dentro, y estoy muy contento del resultado final porque creo que una parte de mí se ve reflejada en esa letra”.

Andreu Negre, gerente de Bodegas Santa Catarina, expresó su satisfacción por acoger esta presentación, abriendo las puertas de la bodega a todos los asistentes.

Así mismo, Jose Luis Roses, presidente de la DO Binissalem, transmitió en nombre del Consejo Regulador, la satisfacción por el resultado de este proyecto, destacando que, sin duda, tanto Roqueta como Sion, captaron e interpretaron de forma sublime los valores de la DO Binissalem, tal y como puede verse en el audiovisual.

El vídeo se podrá ver en la web de la DO y en sus redes sociales, así como en diferentes medios de comunicación digitales, y un fragmento del poema se podrá escuchar en las principales emisoras de radio locales. Está previsto realizar versiones subtituladas en castellano, inglés y alemán, para llegar a un público más amplio.

Al acto asistieron: viticultores, bodegueros, autoridades y alcaldes de la comarca…, que brindaron con vinos de la DO Binissalem y de la Bodega Santa Catarina, disfrutando de una visita al Celler como punto final al acto. El proyecto cuenta con el apoyo de los Fondos Europeos de Desarrollo Rural. Fogaiba. Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.