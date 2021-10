Un año más el presidente del jurado de TaPalma, el cocinero Igor Rodríguez, ha vuelto a impresionar al comité de selección del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid. Así pues, el también chef de El Bandarra, luchará entre el 8 y el 10 de noviembre en la Cúpula del Milenio de la ciudad vallisoletana para lograr el oro a la mejor tapa de España.

En esta ocasión se presenta con un pincho que homenajea la tradicional cocina mallorquina: ‘Xuxo de porc amb anfós’. Tal y como él mismo ha explicado, «es un xuxo de toda la vida relleno de mamella de porc negre y mero mallorquín con el que pretendemos no sólo rendir homenaje al recetario ancestral de Mallorca, sino además ofrecer en un solo bocado todo lo que esta maravillosa tierra puede ofrecernos: mar y tierra al mismo tiempo».

«Supone también una declaración de intenciones hacia donde creemos que debe ir la cocina en el futuro, hacia el camino de la sostenibilidad, el producto local y el kilómetro cero como principales protagonistas de nuestras creaciones gastronómicas», ha añadido el cocinero.

'Xuxo de porc amb anfós' es, además, «un guiño a las pastelerías españolas» ya que, como cuenta el chef, «el xuxo es uno de los bollos más tradicionales que tenemos en España». Una mezcla, ha señalado, «que surgió un poco de casualidad junto a mi mujer y mi jefe haciendo pruebas en la cocina de El Bandarra».

Rodríguez ya ganó el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid en 2017, en esa ocasión lo hico con su tapa ensaimada de cangrejo de río. El vasco de nacimiento y mallorquín de adopción, asegura que en esta edición se enfrenta a todo un reto ya que, afirma, «cada año es más difícil porque uno se hace mayor y la gente joven viene pegando fuerte».

Lo cierto «es que es un orgullo y me siento muy feliz de poder volver a los boxes del Campeonato Nacional. No sé cual será el resultado, pero lo que sí sé es que me esforzaré al máximo».