Emili Samper, chef y empresario: «La cocina puede mover el mundo»

Emili Samper (Barcelona, 1969) creció en la Barceloneta, en el entorno de una familia de pescadores y cocina marinera por parte de padre, y de cocina de campo, de la tierra, del conejo, de las migas, del gazpacho, por parte de su madre, natural de Almería. Samper, conocido popularmente a raíz de su participación en MasterChef 2, no se dedicó profesionalmente a la gastronomía hasta abandonar el programa televisivo. Desde hace unos años vive en s’Arracó.

Antes de dedicarse profesionalmente a la cocina fue director de cine, ¿no?

–Estudié Bellas Artes y Cine. Trabajé en más de 20 largometrajes y en más de 150 campañas publicitarias (Nike, Vodafone, Nintendo, Mercedes, Burger King, etc). Fui técnico de cine y director de cine publicitario. Tengo 11 premios internacionales; entre ellos, dos galardones en el Festival de Cannes, y participé como actor secundario, haciendo de miliciano, en la película Tierra y libertad.

Y ¿cómo llega a MasterChef?

–Fue mi mujer, que sabiendo mi pasión por la cocina me apuntó. También es cierto que en todos los rodajes por donde iba me gustaba visitar los mercados, investigar, conocer la gastronomía y cocinar para los compañeros.

Durante su participación en MasterChef en 2014. Foto: RTVE

Vive en s’Arracó...

–Estaba con el restaurante Crudito y al mismo tiempo compartía restaurante en Berlín, así que pensé que Mallorca era ideal como plataforma central y un sitio tranquilo para vivir.

Ahora su cocina se basa en la sostenibilidad...

–Sí, mi cocina se basa en la sostenibilidad. Es una cocina probiótica o regenerativa. Y eso es porque creo que el modelo de la restauración está completamente obsoleto. Estamos viviendo los últimos resplandores de una cocina que está muerta. No se puede sostener una cocina donde haya cinco profesionales y 30 becarios, o se tarde para hacer un plato cinco días y haya 10 personas trabajando. Estamos en una situación global donde tenemos que encontrar el equilibrio. La cocina puede mover el mundo porque está en muchos sectores.

¿Cuál es su proyecto?

–En este ultimo año y medio me he puesto las pilas en el tema de ecología y sostenibilidad. Hay muchas etapas en este proyecto holístico. Desde la materia prima, la energía que se utiliza, cómo se recicla el agua, etc. Es como una granja restaurante, un workshop donde puedes regenerar tu cuerpo, tu espíritu y el medio ambiente. La intención es crear paraísos prósperos. Estoy hablando de una finca aquí de 26 hectáreas.

El proyecto, en el que ha trabajado año y medio, reúne a agricultores y amantes de la sostenibilidad ambiental.

¿Y ha creado una agrupación?

–Una asociación gastronómica llamada Porc Negre. Vamos a poner cerdos, tenemos varios agricultores que colaboran en el proyecto, otros hacen miel y la idea es montar un sitio donde los socios puedan venir a comer. Todo original mallorquín. Y, a partir de ahí, estamos creando ese paraíso piloto. El artista Dieter Walter Liedtke, que comparte muchas opiniones culinarias y medioambientales, a través de su museo en La Mola potenciará el producto local.

Pero también, además de cocinar para grupos muy selectos, llega al gran público cocinando paellas...

–Sí, tanto elaboro un menú para gente con dinero como cocino paellas a domicilio. Es verdad que tengo mis trucos probióticos escondidos en la receta de mis paellas que gustan tanto.