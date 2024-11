El té de hongos es una de esas bebidas que se ha puesto de moda, como el té matcha, que promete ser una alternativa más saludable al café. Esta infusión se elabora combinando distintos tipos de fungi como el reishi, el chaga, la melena de león y el corgyceps. Como con cualquier otra infusión, el vegetal debe haber pasado por un proceso de deshidratación previo, después se pulverizan y se combinan con cacao en polvo, para conseguir una bebida chocolateada con un ligero sabor a nuez.

Más allá de los beneficios del cacao, rico en antioxidantes, vitamina C y fibra, estos hongos medicinales presentan un perfil muy positivo para la salud. El ingrediente principal de esta bebida no son setas culinarias como las que se encuentran en el supermercado, sino las que se emplean en la medicina tradicional china y ayurvédica. Desde hace más de 3000 años, se han utilizado por su gran capacidad de eliminar toxinas del organismo, así como, por sus altas propiedades antioxidantes y antivirales. Para extraer todas sus propiedades, es necesario infusionar los hongos.

La idea detrás del 'café' de hongos es simple, aprovechar los beneficios para la salud en una bebida que hace como estimulante y que tiene un buen sabor, es decir, una experiencia idéntica al auténtico café. Por ello, se puede prepararse siguiendo las medidas de café: solo, con leche, largo, con hielo... Lo diferente de esta receta es que evita el 'crash' después del chute de energía que da el café. Asimismo, los consumidores destacan más aspectos positivos tras tomar el té de hongos, entre los que destacan un mejor rendimiento físico y mental, una mejor inmunidad y un sueño más reparador.

Asimismo, al no tener cafeína evita el nerviosismo que ésta genera. Además, la bebida puede presentar otros beneficios, aunque estos no están demostrados por suficientes estudios. Algunas marcas aseguran que agudiza la mente, mejora la microbiota y optimiza los ciclos de sueño. A rasgos generales, se considera que es una bebida saludable que encaja en una dieta equilibrada y puede tomarse a diario. Al fin y al cabo, no deja de ser una infusión que combina los hongos con cacao.

Por otro lado, en el mercado también se puede encontrar una combinación de las dos bebidas: café molido con setas. Estos paquetes combinan grano de arábica con extracto de melena de león, de reishi, de chaga o de Bacopa Monnieri, entre otros. Además, muchos incluyen l-teanina, un aminoácido natural que se encuentra en la planta del té verde. Este componente combina a la perfección con la cafeína y se encuentra junto a ella de forma natural en el té verde.