El uso de guantes mientras se conduce no está prohibido en España, pero existen ciertas consideraciones que pueden llevar a que su uso sea cuestionado. La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que la vestimenta al volante debe permitir el control total del vehículo y no afectar la movilidad, la visión o el manejo de los controles. Esto significa que si los guantes impiden un correcto agarre o manejo del volante, podrían ser motivo de multa, especialmente si no están diseñados específicamente para conducir.

¿Cuándo es válido usar guantes? Es crucial que los guantes sean adecuados para la conducción. Los guantes de piel o materiales que proporcionen un buen agarre y sensibilidad en el volante están considerados válidos. Sin embargo, los guantes de lana, algodón u otros tejidos que puedan disminuir la sensibilidad o el agarre pueden ser objeto de sanción. Aunque no existe una prohibición explícita sobre el uso de guantes en la normativa, la interpretación de la ley por parte de un agente puede llevar a una multa de hasta 80 euros si considera que los guantes afectan el control y la seguridad al conducir.