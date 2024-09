Existe la creencia de que la vitamina C, uno de los nutrientes clave del zumo de naranja, se desvanece si no se consume de inmediato. Sin embargo, investigaciones indican que esta vitamina puede mantenerse estable durante varias horas después de exprimir la fruta. La Academia Española de Nutrición y Dietética señala que, bajo condiciones normales, la vitamina C en el zumo se conserva bien hasta por 12 horas.

El mito de la rápida pérdida de vitaminas surge de una mala interpretación de cómo las vitaminas reaccionan a factores como la luz y el aire. Aunque es cierto que el zumo puede experimentar una ligera disminución en su contenido vitamínico, esta pérdida no es tan drástica como se suele pensar. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el zumo de naranja puede ser apto para el consumo incluso después de 48 horas si se conserva en refrigeración. Para obtener el máximo beneficio del zumo de naranja, se recomienda consumirlo poco después de exprimirlo, pero no hay necesidad de preocuparse si no es inmediatamente. La clave está en mantener el jugo refrigerado y protegerlo de la luz directa para conservar sus propiedades nutricionales.