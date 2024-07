Actividades que sí o sí tienes que hacer antes de que acabe el verano para no sentir que lo has desaprovechado

A las puertas de agosto, sentimos ya cómo llega la mitad del verano. En el ecuador de esta temporada estival quizá esta primera parte ya pasada te ha sabido a poco, ya sea por el trabajo o por falta de motivación para aprovecharla. Sin embargo, no todo está perdido. Aún queda todo el mes de agosto (y probablemente podemos tener en cuenta también septiembre, si se presenta caluroso) para hacer todo lo que se nos ha quedado pendiente este verano y no sentir que lo hemos desaprovechado.

Con este fin, te presentamos algunas actividades que te puedes ir apuntando en el calendario: simples y que no suponen un gran desembolso de dinero. Y es que no hace falta hacer un gran viaje o vivir experiencias extraordinarias para quedarnos con un buen sabor de boca de este verano 2024. Mallorca ofrece muchísimo que hacer y solo necesitas sacar un poco de tiempo y planificarte para que no se te quede nada en el aire. Aquí van las ideas veraniegas con las que sacar a relucir lo mejor del estío en esta segunda parte:

Lluc a Peu

Es algo muy típico y por lo que puedes sentirte más que orgulloso si lo completas. El Lluc a Peu tendrá lugar este sábado, 3 de agosto, por la noche. Los participantes partirán de Palma (y de distintos puntos de la Isla) en una travesía a pie hasta llegar al monasterio de Lluc. No hace falta ser un gran atleta ni estar 100 % en forma. Ves a tu ritmo, con mentalidad positiva y disfruta de la experiencia. Y si llegas a la meta, encima te llevas un diploma para el recuerdo de este verano 2024. Sin duda, una actividad típica del verano mallorquín a la que todo illenc debe darle una oportunidad.

Disfrutar de un día tú solo en la playa

Hay que combinar, y así como te proponemos el Lluc a Peu, también te aconsejamos un plan mucho más tranquilo para relajarte: ¿aún no te has ido tú solo a la playa con un libro? Es una de las cosas más típicas del verano y que si no has hecho ya estás tardando. Si no eres aficionado a la lectura, siempre puedes cambiar el libro por un podcast, música o incluso una libreta para dibujar o pintar. También es buena idea acompañar el rato con fruta fresca, un refresco o una ensalada de pasta típica de esta época.

Verbenas y fiestas populares

Mallorca en verano es tiempo de fiestas y de verbenas. Aunque ya hemos celebrado algunas, aún quedan en el horizonte grandes fiestas como la Mucada de Sineu (el lunes, 12 de agosto) o la fiesta de los Cossiers de Montuïri a finales de mes.

Gastronomía veraniega

Tampoco es verano sin helado. No te olvides de saborear el típico granizado de almendras tan típico de la isla o un buen helado del sabor que más te guste. Cada temporada trae sus delicias propias, así que no te olvides de incluir en la cesta de la compra y en tus recetas los alimentos de temporada como el melón, la sandía, las cerezas, las fresas o la granada. Seguro que aportas un toque extra de sabor a tus platos, haciendo que tu verano sepa más a verano.

Conciertos de verano

Otra actividad que no puede faltar en un buen verano es acudir una noche a un concierto al aire libre. La música y el buen ambiente te harán disfrutar de un gran momento para guardar para el recuerdo. Aunque te hayas perdido el Mallorca Live Festival u otros conciertazos de famosos cantantes que han pasado por la isla, aún nos queda un calendario de conciertos de lo más interesante, con La Oreja de Van Gogh, Amaral, Viva Suecia o Ana Mena. Puedes ver más información sobre los conciertos en Mallorca en este artículo o en la sección de Ocio de la web para dar con el artista que más te guste.

Rienda suelta a la creatividad

No puede faltar en verano tiempo para ti, Dedícate un tiempo para cuidarte, por fuera y por dentro. Si dispones de un poco más de tiempo libre en esta segunda mitad del estío puedes aprovechar para dar rienda suelta a tu creatividad: aprender a pintar, a coser, a tocar un nuevo instrumento, a cocinar, un nuevo idioma o todo lo que se te ocurra. Sobre todo, de lo que se trata es de disfrutar del tiempo y de la libertad.