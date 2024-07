¿Demasiado tiempo libre? Aquí tienes algunas soluciones para no aburrirte

En verano, especialmente si uno está de vacaciones y está acostumbrado a llevar un ritmo muy ajetreado, repleto de citas y obligaciones, puede costar -y mucho- afrontar días o algunos periodos sin, aparentemente, nada que hacer. Sobrellevar el aburrimiento puede convertirse en tarea complicada e incluso un verdadero dolor de cabeza para algunos. Es posible que te bloquees, que no se te ocurran ideas de cómo ocupar el tiempo y que entres en la espiral de que nada te convenza.

Precisamente por esto te presentamos aquí algunas ideas a las que, si estás en ese momento de bucle de negatividad o de bloqueo durante el aburrimiento, te pueden servir para entretenerte e incluso (y ese, recuerda, es el objetivo) disfrutar de un tiempo de libertad y tranquilidad.

Pintar mandalas

Sí, puede que suene una actividad infantil o ridícula para algunos, pero lo cierto es que pintar poco a poco mandalas puede ayudarte a bajar revoluciones y distraerte en una burbuja de tranquilidad y paciencia. Prueba poner velas y preparar un ambiente tranquilo y acogedor. Ahora, en verano, también puedes poner el aire acondicionado o el ventilador bien cerca e incluso, si la idea no te acaba de convencer porque te parece sosa o aburrida, puedes poner un podcast o ver una película o serie de fondo mientras vas pintando. El hecho de ir coloreando pequeños huecos, ir escogiendo colores e ir viendo el resultado final es una actividad que ayuda a nivelar el estrés y nos induce a la calma.

Organiza tu próximo viaje soñado

Si lo que necesitas es algo de alegría y motivación, puedes dedicar pequeños ratos que tengas a buscar por internet tu destino soñado. Imagínate que no dependes de tiempo ni de dinero (eso se puede gestionar, ahorrar y planificar) y pregúntate: ¿qué viaje te encantaría hacer sí o sí en la vida? Mira el destino, infórmate sobre la cultura de allí, organiza el itinerario, echa un vistazo a los alojamientos, a los medios de transporte, hazte un presupuesto...Puede que te parezca que lo haces para nada, pero además de motivación en ese momento, tendrás una meta para algo que, si te lo propones, es más que posible hacerlo realidad.

Ordena la galería de fotos

Ponte cómodo, y cerca del aire acondicionado o del ventilador y prepárate para pasar un largo tiempo con el móvil y/o el ordenador, pero esta vez no deslizando el dedo por la pantalla viendo las redes sociales, sino poniendo un poco de orden. Solemos tener las fotos desordenadísimas y perdidas en la nube, así que si te aburres, puedes aprovechar para clasificar aquello que te quieres quedar para el recuerdo (y guardarlo bien para que no se pierda) y lo que prefieres deshechar. Ten en cuenta que ¡quizá no te bastan ni siquiera 24 horas seguidas! Todo dependerá de la cantidad de material que tengas y lo desordenado que esté. Entretenimiento asegurado.

Sesión de belleza en casa

Cuando vamos con el agua al cuello de obligaciones y quehaceres diarios, nos cuesta encontrar tiempo para dedicarnos a nosotros mismos. Por ello, ¿cuándo mejor que cuando nos estamos aburriendo? Puedes aprovechar para darte un baño relajante, ponerte crema, cuidarte el pelo, las uñas...cuidarte te hará sentir mejor y te ayudará no solo a calmarte, sino a darte una dosis extra de autoestima. Eso sí, ya que estás, hazlo a lo grande: intenta buscar la mejor forma de hacer un baño relajante en casa o remedios naturales para hidratar la piel o el cabello. Y...¿por qué no? Sírvete mientras tanto un zumo, te o la bebida que más te guste.

Aprende algo nuevo

Dedica tiempo a aprender algo nuevo. Puede ser un idioma, tocar un instrumento, cocinar nuevas recetas o incluso practicar un deporte. Hay numerosos recursos en línea, como tutoriales en YouTube y cursos en plataformas como Coursera y Duolingo.