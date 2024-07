Avisan que la probabilidad de un megatsunami en el Mediterráneo está más cerca de lo que pensamos

¿Se imaginan un tsunami en España? Aunque pueda parecer una locura pensarlo, el estudio 'Probabilistic tsunami in the Mediterranean Sea' publicado en la revista científica 'Pure and Applied Geophysics' advierte sobre la alta probabilidad de que la región mediterránea, incluyendo Ceuta y Melilla, sea afectada por un tsunami de grandes dimensiones en un futuro cercano. La Intergovernmental Oceanographic Comission afirma que las posibiliades de que ocurra este fenómeno son de un 100% en los próximos 30 años.



Según las investigaciones, el cambio climático es la principal causa por lo que se han incrementado las probabilidades de que la costa atlántica española se encuentre en riesgo. La falla marina de Averroes en el mar de Alborán tiene el potencial de generar olas de seis metros de altura que podrían impactar la costa española en menos de 25 minutos.

Pero es que en el archipiélago de Canarias podría alcanzar los ocho metros. Otros ciudades como Huelva o Cádiz también podría ser víctimas de esta amenaza. Los investigadores han determinado que tienen la probabilidad de padecer un tsunami de entre uno y tres metros en futuro, un 10% en Huelva y un 3% en Cádiz. Por otro lado, existen zonas de menor riesgo de tsunami, como en la costa cantábrica en el norte de España, donde se espera que los niveles de agua no superen el medio metro. Por lo tanto en regiones como Asturias, Cantabria y el País Vasco, los impactos de un posible tsunami serían menos severos.



Ante este escenario, es vital contar con un buen sistema de alerta, aunque la llegada de los tsunamis parezca muy lejana aún. Ceuta, por ejemplo, ya forma parte del Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos, que se encuentra dentro del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM). Un plan que establece un sistema de anticipación y alerta que permite informar a las autoridades de protección civil, servicios de emergencia y ciudadanos sobre la inminencia de un tsunami.