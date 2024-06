5 granizados ‘top’ que puedes hacer en casa

Cuando el calor aprieta, no hay nada más refrescante que un buen granizado casero. Es una alternativa más saludable a los helados congelados de supermercados y además muy fácil de hacer. Afortunadamente, no necesitas complicarte la vida ni salir de casa para disfrutar de esta delicia helada. Con ingredientes simples que probablemente ya tienes en tu nevera, puedes preparar granizados frescos y deliciosos en cuestión de pocos minutos. Aquí te presentamos cinco ideas fáciles y rápidas para que puedas combatir el calor con estilo y sabor, utilizando frutas, hierbas y otros ingredientes comunes que transformarán tu verano en una experiencia deliciosa y revitalizante.

1. Granizado de limón

Este granizado es uno que nos trae el frescor a la boca, no solo por los hielos sino por su sabor. Es quizá por ello por lo que es uno de los más populares, y además...¡es facilísimo de hacer! Solo tienes que rallar lo amarillo de 3 limones. Guarda la ralladura y con lo que te quede, exprime las frutas, mezcla el jugo con azúcar o edulcorante al gusto (puedes usar miel, sirope de ágave o panela) y ponlo a hervir (el zumo junto con la ralladura del limón) a fuego medio-alto unos 7 minutos, aproximadamente hasta que se haya reducido a la mitad. Después mézclalo con 750 ml de agua fría en un tupper. Lleva el tupper al congelador y pasada una hora, remueve la mezcla para que no se congele en bloque, sino que quede textura de granizado. Haz esto las tres primeras horas (mejor ponte alarma en el móvil para que no se te olvide)...Y ya está. Listo, casero y delicioso granizado de limón hecho por ti. Encima le puedes poner hierbabuena, menta o lo que quieras para decorar.

2. Granizado de sandía

¿Qué fruta hay más típica en verano que la sandía? ¿Y qué mejor que hacer un granizado con ella? Para ello solo necesitarás 250g de sandía (acuérdate de quitarle las pepitas), cubitos de hielo, un limón y azúcar o edulcorante. La elaboración es sencilla: corta la sandía en dados y déjalos en el congelador 4 horas. Mientras, exprime el limón y guarda el zumo para luego. Pasadas las cuatro horas, solo quedará batir los dados de sandía congelada, añadir unos cuantos cubitos de hielo, el zumo de limón y el azúcar o edulcorante. Bátelo bien, sirve la mezcla en un vaso y ya solo queda decorarlo si quieres con unas hojitas de menta fresca para tener un súper granizado casero.

3. Granizado de piña...colada

Es otro de los granizados más refrescantes y con sabor más dulzón. Para hacerlo solo necesitarás: 400g de piña pelada, 50ml de leche de coco, 250ml de agua y azúcar o edulcorante al gusto. Pela en dados la piña y deja los trozos entre tres y cuatro horas en el congelador. Después solo te quedará pasar todos los ingredientes por la batidora hasta conseguir la textura que tengas en mente. Para conseguir una decoración 'top' puedes ponerle un poco de azúcar moreno por encima o alguna hierba como menta o hierbabuena.

4. Granizado de almendras

En estas cinco propuestas de granizados no nos podía faltar el típico mallorquín, el de almendras. Y sí, se puede hacer en casa. Estos son los ingredientes: 125g de almendras crudas (y peladas), 25g de almendras tostadas, azúcar o edulcorante al gusto, canela, 300ml de agua y cubitos de hielo. La elaboración, aunque no lo parezca, es sencilla: hierve en una olla pequeña las almendras crudas, el azúcar o edulcorante y la canela. Solo necesita estar un minuto hirviendo. Después, cuando se haya enfriado, ponlo en un vaso para batir con las alemendras tostadas y los cubitos de hielo. Bátelo con mucha intensidad y cuando te quede hecho una pasta, trasládala a un tupper para llevarlo al congelador. A los 30 minutos, remueve la mezcla con una cuchara, un tenedor o una espátula para evitar que se congele en bloque y conseguir la textura de granizado. Pasados otros treinta minutos, remuévelo otra vez...¡Y listo! Ya tienes tu granizado de alemendra hecho por ti, en casa.

5. Granizado de melón

Es otra de las frutas típicas del verano. Con su sabor dulzón y su frescor...¿por qué no hacer un granizado? Solo necesitas: un melón maduro, azúcar (unos 30g) o edulcorante al gusto, un limón o lima y cubitos de hielo. Corta el melón en trozos (acuérdate de quitarle las pepitas), ralla la corteza y lo blanco de la lima o el limón, córtalo en trozos y mete en el tarro para batir los trozos del limón, el limón o lima en gajos y el azúcar o edulcorante. Bátelo hasta que te quede una textura tipo batido. En este punto puedes añadirle ya el hielo y picarlo con la mezcla o picarlo aparte. Júntalo todo en el vaso y decóralo si quieres, para darle un toque extra, con una rodajita de limón, lima o melón.

Estas recetas son ideas fáciles que te permiten disfrutar de los sabores del verano de forma saludable y encima refrescante.