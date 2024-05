«Mi madre durante cinco días tomando el doble de lorazepam y sin tomar las pastillas de la alergia». Así comienza el tuit de un usuario de X (anteriormente Twitter) que denuncia la situación de su madre de 77 años que ha estado tomando por accidente pastillas de lorazepam en lugar de loratadina, que tomaba para poder prevenir sus ataques alérgicos. Y es que la confusión está totalmente justificada, puesto que los sobres de pastillas de la marca Cinfa de ambos medicamentos son totalmente idénticos a excepción de los gramos y el nombre de las medicinas. Sin embargo, estos últimos son tan parecidos entre sí que, según ha indicado el usuario, una persona mayor se puede confundir fácilmente. «Ahora lo escribe con rotulador», ha comentado el denunciante de la situación ante la pregunta de cómo su madre ha podido diferenciar la medicina.

Este tweet no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde muchos usuarios se solidarizaron con la situación y comentaron que se necesita un nuevo diseño para que no haya pie a equivocaciones. «Estimados señor@s de @CinfaSalud. Sinceramente, creo que esto necesita una importante reflexión», «Dios me ha costado darme cuenta de que el nombre era diferente…» o «¿A quién se le ocurre hacer un diseño idéntico? Jolín, deberían tener mucho cuidado.» son algunas de las respuestas que los internautas han dado la polémica imagen. Afortunadamente, el usuario que la subió ha anunciado que su madre está bien y que solo estuvo cansada unos días.

Ante esta situación, la empresa Cinfa ha hecho un comunicado en redes sociales donde lamenta la situación y donde anuncia que ya se están tomando medidas para cambiar el diseño y no dar pie a errores: «Sentimos mucho esta situación, de la que somos conscientes y a la que estamos poniendo solución. De hecho, tenemos ya la autorización de la Agencia Española del Medicamento para cambiar el color del envase de lorazepam a verde, y en breve llegará este envase a las farmacias. Este asunto es prioridad para nosotros y estamos a tu disposición por si quieres más información».

Sanitarios responden y riesgos de sobremedicarse

Entre algunos de los que se han hecho eco de la situación se encuentran profesionales de la sanidad que han advertido los riesgos de tomar medicinas que no necesitas o sobremedicarse por error. Es el caso de la usuaria Marité Miranda, la cual se ha identificado como farmacéutica en redes sociales y ha explicado que tomar lorazepam en altas dosis puede ser peligroso: «Error en la dispensa. Error en la administración. Gran riesgo de daño al paciente. Como farmacéutica he hecho una notificación a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (AMNAT)».

Cabe destacar que, dentro de los riesgo de tomar en exceso lorazepam según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), se encuentra la «somnolencia, confusión y letargo (modorra). En casos más serios pueden aparecer ataxia (perturbación de las funciones del sistema nervioso), hipotonía (tono muscular inferior al normal), hipotensión, depresión respiratoria, raramente coma y muy raramente muerte».