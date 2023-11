En una reciente actualización que podría afectar a millones de usuarios, Google ha anunciado que su popular navegador Chrome dejará de funcionar en ciertos modelos de teléfonos móviles. Este cambio, que se espera que entre en vigor en breve, requiere que los usuarios verifiquen si sus dispositivos están afectados. Aquí detallamos cómo puedes comprobar si tu móvil está en la lista y qué alternativas tienes si es así.

¿Qué dispositivos se verán afectados?

Google Chrome, uno de los navegadores web más utilizados del mundo, dejará de recibir soporte en dispositivos que funcionen con versiones antiguas del sistema operativo Android. Específicamente, los dispositivos que operan con Android 7 o Nougat que es compatible con la versión 119 de Google Chrome o versiones anteriores dejarán de ser compatibles con las futuras actualizaciones. Esta decisión afecta tanto a la seguridad como a la funcionalidad del navegador en estos dispositivos más antiguos.

¿Cómo saber si tu dispositivo está entre ellos?

Para comprobar si tu móvil se verá afectado por esta actualización, debes verificar qué versión del sistema operativo Android está instalada en tu dispositivo. Puedes hacer esto yendo a la configuración de tu teléfono, seleccionando 'Acerca del teléfono' y luego 'Información del software' o 'Versión del sistema operativo'. Si tu dispositivo está ejecutando una versión de Android 7.1 o anterior, lamentablemente, dejará de ser compatible con las próximas actualizaciones de Google Chrome.



Los usuarios con dispositivos afectados podrían enfrentarse a varios problemas. Primero, no recibirán nuevas actualizaciones de seguridad y funciones de Chrome, lo que podría hacer que sus navegadores sean vulnerables a riesgos de seguridad y malware. Además, algunas páginas web y servicios podrían dejar de funcionar correctamente en versiones obsoletas del navegador. También debemos tener en cuenta de que no podremos utilizar el calendario de Google. Si tu teléfono es uno de los afectados, hay varias alternativas que puedes considerar:



Cambiar a un navegador diferente: Hay varios otros navegadores que aún pueden ser compatibles con versiones más antiguas de Android. Navegadores como Mozilla Firefox, Opera o incluso la versión Lite de Google Chrome podrían ser alternativas viables.



Considerar cambiar de móvil: Si tu teléfono es muy antiguo y no admite actualizaciones, podría ser un buen momento para considerar la compra de un nuevo dispositivo. Los móviles más modernos ofrecen mejores características de seguridad, rendimiento y una gama más amplia de aplicaciones compatibles.



La decisión de Google de dejar de ofrecer soporte para versiones más antiguas de Android en su navegador Chrome resalta la importancia de mantener actualizados los dispositivos móviles. Aunque cambiar de navegador o teléfono puede ser inconveniente, estas medidas son cruciales para garantizar la seguridad y la mejor experiencia de usuario. Para los afectados, es fundamental actuar rápidamente para proteger sus datos y continuar disfrutando de una navegación segura y efectiva.