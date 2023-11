¿Cómo alcanzar la felicidad en una empresa?

Pon felicidad y empresa en internet, y aparecerán enlaces con frases como «la felicidad en la empresa clave del éxito», o «definición de la felicidad en las empresas», o «bienestar y felicidad en la empresa», «empleados felices: motor de una empresa productiva», «gestión de la felicidad laboral: guía de empresas», y muchas, muchas más. Pero, ¿qué es la felicidad? Pregúntate, ¿he sido hoy feliz?, qué es lo que recuerdas, has sido feliz o no?. La directora de RÉTATE Consultora de talentoS, Raquel Ruiz Rodríguez, analiza este tema y explica que lo que nos dice la neurociencia es que lo primero que recuerdas es lo que acabas de vivir, si has sido feliz o no (instante), y por otro lado, aquello que ha ido sucediendo en días anteriores y que te hacen sentir y rememorar si has sido feliz, o no (recuerdo).

También añade, que dicen las investigaciones que esa felicidad que recuerdo tiene mayor peso que la instantánea, en cuanto a la sensación de bienestar. Por lo tanto, los recuerdos marcan lo que las personas piensan de si la vida es feliz, buena, o no. ¡Qué importantes son los recuerdos! Tal vez las empresas deberían centrar sus esfuerzos en dejar una huella imborrable en las personas que transitan por ellas, y dejar de buscar la ansiada «felicidad», tan difícil de definir de modo global. Vamos a acercarnos a una posible explicación: La regla del pico y final, es decir, la influencia de nuestros recuerdos en nuestras decisiones tiene mucho influjo a la hora de evaluar una experiencia. Las personas prefieren, o dan mayor importancia, al final de lo que han experimentado. Esto es el resultado de un experimento que realizó Daniel Kahneman, psicólogo de Princeton. Lo que hizo es exponer a varios voluntarios a experiencias desagradables, les dijo que metieran la mano en agua helada durante 60 segundos (doloroso). Por otro lado, les hizo vivir otra experiencia, esta vez de 90 segundos con agua muy fría al principio, pero que poco a poco iba aumentando hasta 15 grados. Y se les preguntó: Si tuvieras que repetir una de las dos experiencias: ¿cuál de ellas repetirías, la primera o la segunda? La lógica diría que mejor 60 segundos ante 90, pero no fue así, las personas preferían 90 segundos de malestar frente a 60 segundos, porque la segunda parte era menos dolorosa. Es decir, los finales tienen efecto, no solo en las experiencias negativas, sino también en las positivas. El efecto pico-final nos da idea de cómo intensificar nuestra sensación de buen día y acumular experiencias gratificantes con las que podamos concluir si nuestra vida es, buena o no. Volvamos a la empresa y la búsqueda de felicidad. Tal vez nos tengamos que detener a buscar el bienestar y olvidarnos de la felicidad. Y tal vez tengamos que detenernos en crear acciones que generen experiencias agradables, o por lo menos con final feliz. Muchas cosas nos proporcionan bienestar, una de ellas es: el contacto humano. Según un estudio de Nattavudh Powdthavee, profesor de la Universidad de Melbourne, en un estudio publicado en The Journal of Socio-Economics, descubrió que las interacciones personales valiosas con los demás tenían tanto impacto en el bienestar como un aumento de 142.000 dólares anuales de ingresos. Por lo tanto, es importante dedicar tiempo y establecer contacto con alguien importante, aunque sea a distancia y por un solo rato. Las empresas pueden generar encuentros con gente afín, construyendo espacios comunes, pero también con personas desconocidas, para que las transacciones se conviertan en interacciones. Para continuar generando y apostando por crear recuerdos imborrables, cuando las personas persiguen objetivos establecidos por sí mismas, tienen más capacidad para lograrlos. Y cuando los van consiguiendo, la satisfacción es increíble. Además, tener el sentido de finalidad inspira a las personas. Vamos a preguntar y a preguntarnos: ¿Qué haces?, ¿conoces el propósito y el para qué?, ¿cómo contribuye lo que haces a tus valores, objetivos, etcétera? Son muchas las claves para conseguir el bienestar y la ansiada felicidad, pero construir sobre lo abstracto es cansado, difícil y complejo. Empecemos a construir con acciones concretas para generar recuerdos imborrables en cada persona que tenga contacto con la empresa.