Octubre es conocido por muchas cosas: el cambio de hora, el frescor otoñal, y, por supuesto, Halloween. Pero, ¿qué pasa si te dijéramos que ahora puedes llevar ese espíritu espeluznante y festivo directamente a tus conversaciones diarias en WhatsApp? Es cierto, esta aplicación ha introducido un 'Modo Halloween', y aquí te contamos todo sobre esta divertida y terrorífica temática.

Más que un 'modo' en sí, se trata de una serie de características y personalizaciones que permiten a los usuarios darle un toque temático de Halloween a sus conversaciones. Desde fondos de pantalla con temas oscuros y misteriosos hasta stickers relacionados con la festividad, todo ha sido diseñado para que los usuarios disfruten de una experiencia de mensajería acorde con la temporada. Para ello @AGInDesign a través de un vídeo de YouTube explica las pautas que hay que seguir.

Pasos para activarlo

Antes de que puedas sumergirte en el espíritu de Halloween, asegúrate de tener la versión más reciente de WhatsApp. Si aún no has actualizado, dirígete a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo y allí también descárgate Nova Launcher. Tal y como te muestra el vídeo, con esta última aplicación podrás configurar el fondo del logo de WhatsApp. Busca y elige tu imagen favorita de Halloween en la galería de tu teléfono. Pero recuerda, puede que no esté completamente optimizada para WhatsApp, lo que podría resultar en algunos desajustes en la visualización.

El siguiente paso es descargar la aplicación Stickers for WA Halloween. Entre las opciones, encontrarás paquetes de stickers temáticos para Halloween. Selecciona tu favorito, descárgalo y estarás listo para usarlos en tus conversaciones. Ahora solo tendrás que acceder a cualquier conversación que tengas abierta y ya podrás enviar estos stickers de Halloween.

La incorporación de estas características temáticas por parte de WhatsApp muestra cómo las plataformas buscan involucrarse más en las festividades y conectar con sus usuarios de formas únicas y divertidas. Es una forma de humanizar una aplicación que, para muchos, es una herramienta esencial de comunicación diaria. Además, este tipo de actualizaciones temáticas no solo permiten a los usuarios personalizar su experiencia, sino que también añaden un toque de alegría y festividad a las conversaciones diarias, haciendo que el simple acto de enviar un mensaje se sienta más especial y temático.

El Modo Halloween en WhatsApp no es solo un truco, sino un verdadero regalo para los usuarios que adoran esta festividad. Con fondos temáticos y stickers espeluznantes, nunca ha sido tan fácil (ni tan divertido) llevar este espíritu a tus conversaciones. Así que, ya sea que estés planeando una fiesta de disfraces o simplemente quieras enviar saludos espeluznantes a tus amigos y familiares, no olvides darle un toque especial con estas características de WhatsApp. ¡Feliz Halloween!