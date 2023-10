En la búsqueda de soluciones naturales para cuidar nuestro cabello, el champú de cebolla se ha consolidado como una de las alternativas más populares. Aunque pueda sonar un tanto inusual, este producto tiene propiedades que pueden resultar muy beneficiosas para el cuero cabelludo y las hebras capilares. En este artículo, te mostraremos cómo fabricarlo en casa y te revelaremos las razones de su creciente popularidad.

Este alimento no solo es un ingrediente esencial en la cocina, sino que también ha sido reconocido por sus propiedades medicinales y estéticas desde la antigüedad. Rica en azufre, vitaminas, minerales y antioxidantes, la cebolla puede ayudar a mejorar la salud del cabello de diversas maneras. Estas son sus propiedades:

Estimula el crecimiento del cabello: Gracias al azufre que contiene, la cebolla puede estimular la circulación sanguínea del cuero cabelludo, favoreciendo el crecimiento capilar.

Combate la caída del cabello: Ayuda a fortalecer los folículos pilosos, reduciendo la caída del cabello.

Lucha contra los hongos y bacterias: Sus propiedades antibacterianas ayudan a mantener un cuero cabelludo saludable, previniendo la aparición de caspa y otras afecciones.

Brillo: Las vitaminas y minerales de la cebolla nutren el cabello, dejándolo suave y brillante.

Previene el envejecimiento prematuro: Los antioxidantes presentes en esta verdura protegen el pelo del daño oxidativo causado por los radicales libres.

Pasos a seguir para su fabricación

Ingredientes:

1 cebolla grande.

250 ml de agua.

250 ml de un champú neutro o natural.

Procedimiento:

1. Preparación del extracto de cebolla: Pela la cebolla y córtala en trozos pequeños. En una olla, agrega la cebolla troceada y el agua. Cocina a fuego lento durante unos 15 minutos, permitiendo que libere sus nutrientes en el agua. Después, retira el fuego y deja enfriar. Una vez fría, filtra la mezcla para separar el líquido del residuo sólido de la cebolla. Este líquido es el extracto que utilizarás para tu champú.

2. Mezcla con el champú: En un recipiente aparte, mezcla el extracto de cebolla con el champú neutro. Asegúrate de agitar bien para que ambos ingredientes se integren por completo.

3. Almacenamiento: Vierte la mezcla en una botella de champú vacía o en cualquier otro recipiente con tapa. Es importante almacenarlo en un lugar fresco y oscuro para conservar sus propiedades.

Utiliza el champú de cebolla como lo harías con cualquier otro producto capilar. Aplícalo sobre el pelo mojado, masajea suavemente y enjuaga. Aunque el champú de cebolla tiene múltiples beneficios, es posible que no sea adecuado para todos. Antes de usarlo de manera regular, realiza una prueba en una pequeña sección de tu pelo para asegurarte de que no te cause irritación. Además, recuerda que cada persona es única, y lo que funciona para uno no puede hacerlo para otro.

En cuanto al olor, el champú puede retener un ligero aroma a cebolla. Sin embargo, este suele desvanecerse al secar el cabello. Si te resulta molesto, puedes añadir algunas gotas de aceite esencial de tu elección para neutralizarlo.