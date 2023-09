Ni antes de las 9.00 horas, ni una hora después de levantarse, ni mucho menos saltárselo. Hay un momento idóneo para realizar nuestra primera comida del día. El horario y la forma de hacer el desayuno ha ido cambiando a lo largo del tiempo, según la sociedad del momento. El mito de que el desayuno es la comida más importante del día se ha desmontado por los nutricionistas, ya que mucha gente ha llegado a cometer errores muy graves que le han afectado a la salud y al peso por excederse.

Se dice que hay una hora ideal para desayunar, que ayuda al cuerpo a tolerar mejor los alimentos y por eso notamos efectos antiinflamatorios y adelgazantes, si nuestro objetivo es controlar nuestro peso. Lo que no recomiendan en ningún caso es saltarse esta comida, puesto que altera el organismo y aparece una sensación de hambre descontrolada que puede provocar debilidad lo largo de todo el día. Aunque se diga que hay una hora clave para desayunar, lo cierto es que si mantenemos una buena rutina podemos adaptarlo a nuestras necesidades y horarios. No hay que obsesionarse, ni dogmatizar, ni estresarse porque entonces estamos convirtiendo un hábito saludable en uno que no lo es.

Entonces, ¿cuál es la hora ideal?, la hora perfecta está relacionada con el ayuno intermitente, ya que es el método más eficaz para perder peso y reducir calorías. Se recomienda desayunar entre las 9.30 horas si hemos cenando a las 21.30 horas, ya que lo mejor es dejar pasar unas 12 horas. Esto no quiere decir que tenga que ser preciso, se puede ir jugando un poco con los horarios dependiendo de lo que ese día necesitemos.

Si notamos que todo lo que comemos nos sienta mal o la pesadez es constante, puede ser también porque a lo mejor no estamos dedicando una buena rutina de sueño. Los expertos recomiendan irse a dormir entre las 22.00 horas y las 23.00 horas, y no tomar café justo al despertarse, algo muy común que todo el mundo hace. La mejor opción justo al despertarse es tomar un vaso de agua, y unos diez minutos después ya iniciar nuestro desayuno con café o lo que queramos.