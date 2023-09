En verano hay momento de pesadez que ya no podemos aguantar, el calor se hace insoportable y los músculos nos duelen. Eso se debe a la sudoración prolongada que puede llegar a agotar el cuerpo de agua y sal causando la deshidratación. Debido a que el cuerpo pierde agua y sales que son necesarias para que los músculos trabajen, se producen calambres musculares y dolores articulares. Sin embargo, estas molestias no solo surgen en verano, pasarse muchas horas de pie o andar mucho también pueden producirlos.

Por ese motivo, Mercadona ha sacado al mercado la solución perfecta. Se trata de un gel a base de aceites de menta que está diseñado para aliviar la pesadez de las piernas y la tensión muscular. Su cometido inicial no era hacernos más llevadero el calor infernal del verano, sino proporcionar un alivio de las zonas agarrotadas. Pero sus creadores ya están alternando su uso debido a que se ha demostrado que si lo aplicamos por el cuerpo de forma general produce una sensación térmica de frío.

Gel refrescante mentol - Mercadona

¿Cuál es la composición de este producto? Está formulado con una base de agua combinada con alcohol desnaturalizado, que normalmente encontramos en cosméticos y geles antibacterianos y desinfectantes, se usa como conservante. También contiene alcohol cetearílico, un emoliente ligero que mejora la fluidez de las emulsiones y tiene propiedades de impermeabilización para acondicionar tu piel. Además, contiene ciclopentasiloxano, silicona que actúa como solvente volátil y no reseca la piel. La parafina líquida que es el aceite mineral derivado del petróleo y el carbón que proporciona hidratación y elasticidad. Siguiendo con el propilenglicol y el acrilato de sodio. Contiene también vitamina E, antioxidante natural, entre otras cosas.

La textura ligera y agradable hace que el gel se extienda de forma fácil por la zona deseada, proporcionando una sensación de frescor inmediato. Sin embargo, hay riegos que no debemos pasar por alto de este gel de mentol. Si se aplica en zonas para las que no está indicado puede producir efectos indeseados como alergias e irritaciones, por ello, es recomendable evitarlo en caso de pieles sensible y no aplicarlo sobre heridas.