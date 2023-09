Mallorca es una Isla con mucho arte y cultura, un lugar excepcional para visitar y conocer, ya que tiene multitud de cosas que ofrecerte. Pero, ¿qué tradiciones mallorquinas te hacen ser de allí? Desde hace un tiempo a través de las redes sociales se han creado grupos (que tienen el mismo nombre y lo único que cambia es el lugar) que consisten en publicar tradiciones o comportamientos específicos de distintas partes de España. En el caso de los mallorquines se llama «No eres de Mallorca si no...». Allí se enumeran cosas que todo el mundo de esa ciudad ha hecho alguna vez en su vida. Por eso, vamos a mencionar cinco de ellas.

1. Comer 'panades' en Semana Santa

Sin duda no eres de Mallorca si no has comido este producto típico de Semana Santa. Cuando llegan estas fiestas los mallorquines se reúnen con la familia para preparar este plato. Se trata de una receta muy sencilla que puede contener carne de cerdo o cordero, guisantes y sobrasada. Va envuelto en una pasta de trigo como si fuera una empanada pero con una forma redonda con borde fruncidos.

2. Revetla de Sant Antoni y Sant Sebastià

Una celebración muy típica de la Isla son las celebraciones la víspera de Sant Antoni y a San Sebastià que tienen lugar en gran parte de Mallorca. Son especialmente conocidas por las hogueras o foguerons que se realizan en municipios como Pollença, Palma, Manacor, Sa Pobla o Artà, donde se representan escenas protagonizadas por el santo y el dimoni acompañados de música y fuegos artificiales.

3. Expresiones

En Mallorca como en cualquier lado está repleto de expresiones que hacen del lugar algo diferente. Si tenemos familiares o amistades en la península es muy común que a la hora de hablar nos remarquen nuestras coletillas. Un claro ejemplo es el acabar las frases en pero. Otra cosa que deja a la gente impactada si no eres de Mallorca es utilizar «un par» para referirse a más cantidad que esa. También es muy mallorquín usar las expresiones «subir y bajar» para señalar que vamos a un lugar u otro de la isla, como por ejemplo «bajo a Palma».

4. Ca'n Joan de s'Aigo

Ca'n Joan de s' Aigo es una pequeña empresa familiar mallorquina que lleva desde el año 1977 fabricando productos artesanales propios de la ciudad. Una de las cosas que todo mallorquín ha hecho es ir a este local y pedir una coca de cuarto o una ensaimada junto a un helado, normalmente suele ser de almendra o de vainilla. Es una tradición que sigue a lo largo de las generaciones y en épocas como Navidad se incrementa mucho más.

5. Ver las luces de Navidad de Palma

Para finalizar no eres de Mallorca si no has ido a ver las luces de Navidad de Palma. Aunque muchos turistas vienen por estas fechas es muy común para las familias que viven en Mallorca ver decoradas las zonas emblemáticas de la ciudad. El encendido suele ser el fin de semana del 18 y 19 de noviembre. Se trata de un espectáculo lumínico junto a actividades gratuitas donde toda la familia puede disfrutar de ese momento.