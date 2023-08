¿Eres fan de la moda y del lujo? Entonces esta noticia te interesará y mucho. El hashtag de «hftwt» cada vez está cogiendo más y más fuerza dentro del mundo de Twitter. En él se comenta y debate sobre las últimas novedades del universo textil. Todo lo que son tendencias, películas, recomendaciones o cualquier compra reciente se debaten en este hashtag tan popular. Las preguntas más frecuentes que lanzan los interesados suelen ser: ¿alquilen me puede decir si este bolso es auténtico?, ¿podéis identificar la marca de la chaqueta de esta influencer?, entre muchas otras dudas que entre todos se responden.

También se puede llamar «highfashiontwitter» , «highfashion» o «highfashionvintage», y cualquier denominación que inclusa el termino high fashion al principio. Si no estamos dentro del mundo de la moda es normal que no hayamos oído hablar nunca de esta revolución. No hay fecha exacta de cuándo se empezó a hacer viral este hashtag. Lo único que se sabe es que los primeros tweets fueron por 2014 de la mano de jóvenes recién licenciados en moda o escuelas de prestigio, como Parson, FIT o la afamada San Martins. En sus orígenes servía para debatir en cuanto a la materia de lujo de las marcas y toda clase de prendas. Parecía que esta tendencia también se iba a llevar a Instagram y Tiktok, pero a diferencia de estas apps en Twitter funciona más como un foro de debate, en cambio las otras dos solo informan.

Pero no es todo tan bonito como parece porque todo lo que se comparte y se debate es objeto también de crítica directa. Muchos usuarios terminan denunciando aquello que no les gusta o las opiniones que no compartan hasta que consiguen que se les eliminen las cuentas. Las personas afectadas explican que es un gesto de maldad y que no dejan expresarse si no comparten la misma opinión. De esta forma se humilla, se infravalora y se genera una gran polémica debido a las consecuencias de esos actos. A pesar de esta mala faceta todos los que aman la moda y respetan el espacio creado para ello, pueden disfrutar y retroalimentarse con comentarios y opiniones de otros afeccionados por la moda.