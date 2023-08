Quedarse encerrado en el coche: Descubre el truco que podría salvarte

La seguridad en el vehículo es uno de los aspectos más importantes para cualquier conductor. Además de los riesgos evidentes de conducir, hay situaciones como quedarse encerrado en el coche que pueden suponer un verdadero problema. Sin embargo, existe un truco para salir si te quedas dentro atrapado, que muchas personas a día de hoy todavía no conocen.

Todos estamos familiarizados con las funciones básicas de nuestro coche: cómo arrancarlo, cómo usar los intermitentes, el aire acondicionado, etc. No obstante, hay una característica importante que bastantes personas ignoran: el mecanismo de liberación de emergencia. Esto permite abrir las puertas del coche desde dentro, incluso si se ha quedado sin batería o si se ha producido algún fallo en el sistema eléctrico. De hecho, todos los años los servicios de emergencias se encuentran con esta situación, de que alguien se ha quedado encerrado dentro de su vehículo.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que cada coche tiene una forma diferente de liberar la puerta, pero en la mayoría de los casos, encontrarás un pequeño cable en el panel de la puerta que se puede tirar para liberar el bloqueo. Este cable puede ser la diferencia entre quedarse encerrado o poder salir del vehículo. Es importante saber que este mecanismo existe en casi todos los coches modernos. Debido a su naturaleza de último recurso, este dispositivo de emergencia no es ni visible ni accesible. Normalmente, está ubicado en la parte inferior del panel de la puerta y a menudo está cubierto por una tapa pequeña o camuflado con el mismo color del interior del coche.

Para acceder, necesitarás retirar esta pequeña tapa o buscar en el manual de usuario de tu vehículo dónde se encuentra exactamente. Este cable está conectado directamente al mecanismo de bloqueo de la puerta, por lo que al tirar de el, se liberará el pestillo de la puerta y podrás abrirla desde dentro. Es vital que todos los conductores conozcan esta característica de seguridad en sus coches. Si te encuentras en una situación acuérdate de este truco. Además, es importante recordar que en caso de emergencia, siempre debes intentar mantener la calma y llamar a los servicios de emergencia lo antes posible.

Saber las alternativas de poder salir de tu coche si te quedas encerrado es de vital importancia. Foto: B.Crespí.

Alternativa

En el caso de que realizarlo a través de las puertas nos resulte complicado, siempre podemos hacerlo desde el maletero. En esta ocasión tendríamos que acceder desde los asientos traseros, en algunos casos pulsando un botón y en otros hay que elevar una manivela para que estos se abatan. Cuando estemos dentro tenemos que fijarnos donde se encuentra la tapa del portón trasero, tan sólo tenemos que quitarla, ahí nos fijaremos en que hay un mecanismo y una pieza que es de plástico. Ahora hay que ir moviéndola hacía la derecha hasta escuchar un «click» y ya estaría abierto.

Lo más importante en ambos casos es no ponerse nervioso, ante esta situación es imprescindible estar tranquilo, ya que a veces los nervios nos juegan malas pasadas y no solemos acertar con la pieza correspondiente. Conocer estos trucos no solo te ayuda a ti, sino que también puede salvar la vida de otras personas. Así que la próxima vez que subas a tu coche, toma un minuto para familiarizarte con este mecanismo. Nunca se sabe cuándo podría ser útil.