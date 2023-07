¿Es mejor conducir con aire acondicionado o con las ventanillas bajadas?

El debate sobre que es mejor sobre si circular con el aire acondicionado puesto o bajar las ventanillas aún sigue sin resolverse. ¿Es verdad que conducir con el aire consume más combustible? ¿es mejor la conducción con las ventanillas bajadas?, aquí te lo contamos.

Generalmente, sin contar cuando vamos a altas velocidades por la autopista, los climatizadores consumen más energía que las ventanillas abiertas, pero depende del vehículo y de cómo lo utilicemos. En líneas generales podemos decir que cuando activamos los aires el compresor del coche requiere de más energía; por eso, puede consumir un poco más de lo normal. Además también depende de nuestro motor. Si es poco potente quizás las cilindradas del coche también disminuyan y eso haga que el coche no llegue a alcanzar según que velocidades, o que le cueste más arrancar.

No se puede determinar exactamente cuál es la diferencia de consumo si ponemos o no el aire acondicionado, porque depende de muchos factores. Los climatizadores con los años y las nuevas tecnologías han sido objeto de muchas mejoras, también influye la insistencia de los fabricantes por reducir el consumo de sus coches, por lo tanto no hay un dato exacto.

Ante la pregunta de si abrir las ventanillas también puede aumentar el consumo, la respuesta es sí. ¿Por qué?, porque la aerodinámica del coche también se ve involucrada con el viento. Por esa razón, no se puede asegurar que por bajar las ventanillas consumamos menos que teniendo el aire acondicionado. Pero en el caso de circular a bajas velocidades sí que podemos afirmar que no existe ningún tipo de consumo extra, ya que no es un factor determinante para el gasto.

Hay que tener en cuenta que muchas veces no merece la pena por ganar unas décimas de litro dejar de poner el aire. Muchos territorios de España se caracterizan por tener temperaturas muy altas en verano y el aire acondicionado es un elemento indispensable para la seguridad del conductor. Ya que el calor afecta pudiendo producir fatiga al volante, por eso, es recomendable no jugársela por llevar las ventanillas bajadas.