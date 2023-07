¿Me puedo poner colonia para ir a la playa?

Usamos colonia prácticamente cada día, a todos nos gusta oler bien y más con nuestro perfume favorito. No solo transmite un buen aroma a los demás, sino que también nos aporta ventajas a nosotros mismos y para nuestra salud, además de proporcionarnos un toque personal y fomentar la creación de nuestra imagen a través de los olores. La importancia de usar perfume es la esencia del olor que nos alerta, inspira y conecta con situaciones vividas o algún recuerdo concreto.

Una de las dudas que nos surge en verano es si se puede o no llevar puesta nuestra colonia a la playa. ¿Es recomendable? Expertos de la piel recomiendan ir solo a la playa con la piel limpia, solo con el fotoprotector. El perfume o colonia está compuesto de ciertos ingredientes que al ser expuestos al sol pueden causar hiperpigmentaciones, eso quiere decir que nos arriesgamos a la aparición de manchas en la zona en la que llevemos puesta la colonia.

Además, muchos contienen grandes cantidades de alcohol que puede ocasionar rojeces y reacciones en la piel, especialmente si nuestro tipo de piel es atópica o más sensible de lo habitual. Especialmente debemos evitar los perfumes que contengan la sustancia llamada bergapteno. Esta se trata de un aceite esencial de bergamota o lima que junto a la exposición a los rayos UV puede provocar fototoxicidad.

Entonces, ¿hay alguna alternativa para poder oler bien sin que nuestra piel sufra? Sí. El caso es que podemos utilizar nuestra colonia pulverizándola encima de la ropa que vayamos a llevar, de ese modo no está en contacto directo con la piel y al mismo tiempo nos permite mantener nuestra esencia. Recordar que aunque no estemos expuestos directamente al sol, el calor y las altas temperaturas también influyen en la manera en la que actúa la colonia en nuestra piel, puesto que el calor hace que nuestro cuerpo absorba con más facilidad todo lo que depositamos encima. Por eso, es recomendable un uso consciente de nuestro perfume y en el caso de tener la piel muy sensible, cuando veamos que el uso de fragancias afecta a nuestra piel, consultarlo con un dermatólogo.