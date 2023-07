Llega el verano y nos surgen muchas dudas sobre la circulación segura de nuestros vehículos. Este es el ejemplo del uso de guantes durante la conducción de una moto en verano. ¿Es necesaria su utilización en verano? ¿La DGT obliga a llevar este tipo de prenda a la hora de circular en moto? Los guantes principalmente se usan para una mejora significativa en la seguridad de los conductores de motocicletas, ayudan a proteger las manos, puesto que, en caso de accidente, por instinto se posicionan las palmas en el suelo para frenar la caída.

La pregunta que genera muchas opiniones y dudas es si el uso de los guantes es obligatorio en verano, ya que con el calor puede resultar incómodo para algunas personas. El hecho es que no existe la obligación del uso de guantes, si es cierto que la DGT recomienda su utilización, pero hasta el momento no se ha visto plasmado en una ley que lo indique. En diciembre de 2020 se presentó el Plan Estratégico para la Seguridad Vial de Motocicletas y Ciclomotores, en el que se anunció que los guantes pasarían a formar parte de un elemento esencial y obligatorio durante la circulación en motocicletas. Posteriormente, cuando se reformó esa ley no apareció por ningún lado la obligatoriedad del uso de guantes.

Otro aspecto que preocupa a los conductores es si existe una sanción en el caso de exponerse a no llevarlos, el caso es que tampoco existe multa por no llevar los guantes puesto que su utilización en España es voluntaria. No obstante, aunque exista la libertad de uso, no hay que olvidarse de las ventajas que tiene llevar bien protegidas las manos. Recuerda que los guantes sirven para evitar posibles lesiones como pueden ser enfrentarse a temperaturas muy bajas y también altas, ya que al no usarlos nos exponemos a perder la sensibilidad de las manos por el frío o en el caso del calor la aparición de posibles quemaduras. También nos resguardan frente a otros agentes externos que pueden resultar perjudicantes para la salud física del conductor, una caída a 100km/h produce heridas graves y rozaduras de gran escala.