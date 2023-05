Las frutas y verduras son esenciales en nuestra dieta diaria, y su correcta manipulación es de vital importancia para nuestra salud. Uno de los métodos de limpieza que ha ganado popularidad en los últimos tiempos es el uso de bicarbonato de sodio. Pero, ¿es realmente necesario lavar las frutas y verduras de esta manera? Aquí está todo lo que necesitas saber.

Si bien es cierto que en cualquier supermercado podemos encontrar diferentes marcas que podemos usar para esta función, lo mejor y más sano es optar por el bicarbonato, de hecho se aconseja hacerlo ya que tanto la verdura como la fruta pasan por diferentes sitio y están expuestos a contaminarse.

¿Cómo limpiar frutas y verduras?

Lo primero y más lógico es lavarnos las manos antes de manipular cualquier alimento. Después de eso tendremos que lavar los productos debajo de un chorro de agua del grifo. Si tenemos un cepillo de cerdas suaves mejor, ya que podemos ir quitando cualquier resto de tierra o se suciedad que haya en ellos.

A continuación las sumergimos en un cuenco donde haya 1 litro de agua y 1 cucharada sopera de bicarbonato. Es importante que estén ahí unos 10 minutos para deshacerse de los pesticidas que pudiera llevar. Por último, solamente tendríamos que volver a lavar nuestras frutas y verduras por debajo del grifo unos 5 minutos más y ya las tendríamos preparadas para consumir.

El vinagre, otra alternativa

También tenemos la opción de limpiar las frutas y verduras con vinagre. Hay varios estudios que también demuestran que reducen los niveles de bacterias, aunque no las elimine del todo. Podemos sumergirlas directamente en vinagre o en una solución de agua con vinagre, aunque hay que indicar que en este casi sí notaremos algo el sabor. Sea cual sea la elección que cojamos no nos llevará mucho tiempo comparado con los beneficios que obtendremos, ya que siempre es mejor usar elementos más naturales que no artificiales, sobre todo en el caso de nuestra alimentación.