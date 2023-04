Semana Santa 2023: ¿es festivo el Lunes de Pascua en Baleares?

El Lunes de Pascua, que cae este año en 10 de abril, es el día después del Domingo de Resurrección, que pone fin a la Semana Santa. Aunque el Viernes Santo es un festivo nacional, no ocurre lo mismo con el Lunes de Pascua. Este día solo se considera no laborable en algunas comunidades como Baleares, donde sí es fiesta. Esta fecha está señalada en las Islas en su calendario laboral anual que recoge un total de doce días festivos no recuperables, remunerados y de carácter obligatorio.

Además, cada Ajuntament tiene dos días más para disfrutar de los días festivos de su municipio. En este sentido, los ciudadanos de Baleares podrán disfrutar de unas vacaciones de cinco días por Semana Santa, desde el Jueves Santo hasta el Lunes de Pascua. Mientras que los estudiantes alargarán esas fechas y no tendrán que regresar a las aulas hasta el lunes 17 de abril. Una vez finalizadas las fiestas de Semana Santa, no habrá un día no laborable en todo el país hasta el 1 de mayo, la Fiesta del Trabajo. Posteriormente será festivo nacional el 15 de agosto, Asunción de la Virgen; el 12 octubre, Día de la Fiesta Nacional. El año finalizará con otros cuatro festivos en toda España: el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 6 y el 8 de diciembre, Día la Constitución y de la Inmaculada Concepción, respectivamente, y el 25 de diciembre, Navidad. Por otra parte, los festivos de Semana Santa cambien cada año debido a que las fechas en las que se conmemora la Pasión de Cristo se fijan según el calendario lunar. Por ese motivo, siempre tienen lugar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Así, el Domingo de Resurrección, el 9 de abril, se celebra el primer domingo tras la primera luna llena de primavera.