Descubre como se envían mensajes automáticos en WhatsApp

Cada vez más el uso de WhatsApp aumenta exponencialmente y la gente no puede responder a todos los mensajes o peticiones que se acumulan en la bandeja de entrada. Para ello, la aplicación ha creado una herramienta para que determinados mensajes se puedan contestar de manera automática y con ello, no dejar a los clientes esperando una respuesta que puede que no llegue nunca.

En este caso, WhatsApp ha creado la mensajería automática para su versión Business para empresas. En esta herramienta se recoge un manual para Android e iOS para que que el funcionamiento sea correcto y eficiente para los usuarios. En ambos casos ha creado una herramienta de respuestas rápidas y mensajes de bienvenida en los que se intentan resolver problemas de disponibilidad del receptor. En Android, por ejemplo, para establecer un mensaje de bienvenida, se tiene que ir a la sección de Herramientas para la empresa y ahí sale la posibilidad de crear el mensaje de bienvenida. Se activa el mensaje y luego se eligen los destinatarios: Todos, los que no están en ‘la libreta de contactos’, ‘todos excepto…’ y ‘enviar solo a’. Finalmente se guarda la configuración y se enviará a todos los contactos nuevos que se dirijan al número de teléfono. Por su parte, en iOS el proceso es el mismo proceso al que adherirse para mandar estos mensajes. En el caso de los mensajes de ausencia, los pasos siguen un mismo esquema. En Herramientas para la empresa aparecen los Mensajes de ausencia y hay que activar esta opción. Luego, se crean los mensajes necesarios y posteriormente, se programan en diferentes horarios, ‘Enviar siempre’, ‘Horario personalizado’, ‘Fuera del horario comercial’ y ‘Nota’, en este caso, solo se activa en caso de haber establecido un horario a la empresa. Finalmente, al igual que en el apartado anterior, aparece la selección de destinatarios y las mismas opciones para quiénes reciban el mensaje.