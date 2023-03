Este es el motivo por el que la tradicional alfombra de los Oscar cambia de color este año

La alfombra roja es uno de los momentos más significativos de los Oscar y otros eventos de premiación. Si bien el uso de este distintivo en Hollywood data de los años 20, la Academia lo adoptó hasta 1961 para hacerlo parte de la experiencia. No obstante, en los Oscar 2023, los organizadores romperán con una tradición de más de sesenta años al elegir un color diferente. La primera evidencia de que este año no habrá alfombra roja se dio en un evento con la prensa durante la tarde del miércoles. El anfitrión de los Oscar 2023, Jimmy Kimmel, bromeó sobre la nueva adición y la confianza que tiene la Academia en que «no se derramará sangre». Lo cierto es que elegir un color distinto al tradicional rojo no tiene relación con el bofetón de Will Smith a Chris Rock, sino más bien, es una decisión estética.

Lisa Love, consultora especializada en alfombras rojas, fue una de las encargadas de reinventar la experiencia para los premios Oscar 2023. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Love menciona la razón por la que el equipo creativo decidió optar por una alfombra color champán. Según la experta, la orden vino directamente de Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, quien expresó que deseaba convertir el evento de día en uno de noche. La alfombra champán no solo resuelve uno de los problemas más añejos de los premios Oscar, sino que funciona también como una analogía a la hora dorada. Love apunta que la Academia siempre ha lidiado con el inconveniente de iniciar a las 4 PM, cuando hay luz de día, pero sus asistentes acuden vestidos para un evento nocturno. El color champán contrasta con las carpas con tonalidades sienas y simula una puesta de sol en la playa.