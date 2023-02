¿Qué son los sabañones? Remedios para combatirlos.

La llegada del frío y los cambios bruscos de temperatura pueden afectar a diferentes partes del cuerpo. En invierno una de las lesiones más comunes que suelen aparecer son los sabañones. Esta alteración, que se produce en la piel, es una inflamación de los vasos sanguíneos que causa picazón, manchas rojas, hinchazón y ampollas y se manifiesta habitualmente en las manos, los pies o las orejas. Los sabañones, por lo general, desaparecen solos después de algunos días e incluso semanas. Sin embargo, si las partes del cuerpo afectadas se exponen repetidamente al frío sin protección, la hinchazón puede aparecer de nuevo o volverse crónica.

Lo más preocupante es que se infecten, en este caso es preciso el tratamiento con antibióticos. Así que para que esta situación no ocurra lo mejor es evitar la exposición de la piel al frío, abrigándose bien con ropa holgada, no ajustada, y poniéndose buen calzado, guantes y bufanda si es necesario. También no fumar, ya que los efectos nocivos del tabaco son múltiples, especialmente sobre la piel, al contraer los vasos sanguíneos. Aunque los sabañones pueden derivar en ampollas e infecciones no son contagiosos, de tal modo que las personas que muestren reticencia por el estado de las partes afectadas pueden estar tranquilas en este aspecto. Tampoco los perjudicados tienen que que tener miedo de agravar el problema si se tocan la zona dañada.

Por normal general los sabañones suelen desaparecer solos. No obstante, para acelerar este proceso y evitar sus molestias existen varios remedios naturales. Uno de ellos es mantener secas las zonas con presencia de sabañones con el uso de guantes y calcetines y mantener el ambiente interior cálido y seco. También se puede recalentar suavemente la piel afectada, sin masajear, frotar o aplicar calor directo. Limpiar la piel afectada con un antiséptico y vendarla suavemente para prevenir infecciones es otro consejo, o evitar rascarse para no aumentar o extender la lesión.