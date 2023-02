Estos son los beneficios de usar saquitos de semilla.

Las personas que sufren dolores musculares pueden encontrar su gran aliado en los saquitos de semillas. Este producto, que cuenta con grandes propiedades analgésicas y relajantes, es natural y no tiene efectos secundarios. Si estás pensando en adquirirlo existen dos tipos de opciones: comprarlo en un comercio o elaborarlo en casa. Aunque ésta última puede parecer complicada, tan solo se necesita hilo, aguja, tela y una base de semillas, granos o cereales. Dichos materiales absorben el calor y el frío rápidamente y lo liberan de manera uniforme, permitiendo que la musculatura se relaje y el cuerpo mejore sus procesos inflamatorios.

Los saquitos de semillas sirven para aliviar calambres, insomnio, jaqueca, tortícolis o dolores reumáticos, entre otros. Dependiendo de la dolencia se pueden aplicar en calor calentándolo en el microondas o en frío, tras estar varias horas en el congelador. Los receptores del calor se activan al aplicarlo a 40 °C sobre el cuerpo. De esta forma, solo percibimos el calor y nos olvidamos de los dolores. En cuanto al frío también presenta beneficios. Bajar la fiebre o inflamaciones, tratamientos de belleza como las anti-bolsas en los ojos, curar heridas, tener tendinitis, migrañas o jaquecas, son algunos de ellos.

Otra de las ventajas de este producto es que es ligero, cómodo, fácil de transportar y si lo cuidas, puede durarte muchos años. También se recomienda no mojarlo, ni meterlo en la lavadora para alargar su utilidad. La manta eléctrica o la bolsa de agua caliente son elementos parecidos a los sacos térmicos pero tienen varias diferencias. La más destacada es que los saquitos son más seguros, ya que no hay peligro de quemarnos con el agua o de que se produzca un cortocircuito. También que son aptos para toda la familia al no contener ningún tipo de producto químico y no son un aparato eléctrico.