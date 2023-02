Ahorrar dinero con tan solo un click.

La cuesta de enero en ocasiones se extiende en febrero y el bolsillo aprieta. Los gastos de los regalos de Navidad pasan factura y se suman a los que ya tenemos habitualmente, así que terminar el mes con dinero ahorrado se convierte en una tarea bastante difícil. En esta situación, muchas veces recurrimos a métodos de toda la vida, como comprar una hucha o el reto de los 30 días. Sin embargo, para conseguir el objetivo deseado no basta con proponerlo, sino que hace falta tener constancia y mucha fuerza de voluntad. Si este no es tu caso, no te preocupes porque la tecnología ha aterrizado también en este sector para hacernos la vida un poco más fácil.

Hoy en día existen varias aplicaciones que te permiten llegar a final de mes con dinero ahorrado y sin tener que estar todo el tiempo pensando en lo mismo. Una de ellas y que se ha puesto de moda es Goin. Esta herramienta para móviles gratuita te permite economizar de tres formas distintas: retención, ahorro periódico o redondeo. Para las personas que quieran ahorrar bastante en poco tiempo, retención puede ser una buena opción. En este caso, cada vez que recibas un ingreso en tu cuenta bancaria la aplicación te traspasa automáticamente un porcentaje fijo que tu elijas, con anterioridad, de esta cantidad a tu hucha. Por ejemplo, si tienes un ingreso mensual de 500 euros y configuras una retención del 10 %, cada mes ahorrarás 50 euros. Si prefieres más elegir las cifras exactas que quieres economizar al día, a la semana o al mes; el método que más se ajusta es el de ahorro periódico. De esta manera tu hucha crecerá según el ritmo que le hayas dado. Es decir, si quieres que cada te quiten 1 euro, a final de mes tendrás unos 30 euros. ¿Quieres ahorrar mientras gastas? Redondeo es una de las formas que lo puedes conseguir. Cuando realices una compra con tarjeta, la aplicación redondeará el importe al siguiente euro y retirará esa diferencia a la hucha. En este caso, si compras un café y te cuesta 1,75 euros, los 0,25 euros restantes hasta llegar a los 2 euros se añadirán a tu zona de ahorro.