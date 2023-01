Planes en Mallorca: ¿qué hacer este fin de semana?

Ya han llegado los dos días más esperados de la semana para la mayoría de personas y el último fin de semana de enero. Haga sol, frío, esté nublado, llueva, nieva o no, tenemos propuestas de todo tipo para que el tiempo no te deje sin planes. Así que sal, disfruta y no te olvides que Mallorca está llena de cosas por hacer y con precios asequibles para todo tipo de bolsillos. Cantar canciones en un concierto o ir al cine a ver uno de sus muchos estrenos son algunas de las opciones que te proponemos para hacer el sábado y el domingo.

Sigue la fiesta Este es el último fin de semana de las fiestas de Sant Sebastià. El sábado se celebra el tan esperado concierto del grupo mallorquín Antònia Font en Son Fusteret de forma gratuita. La banda comenzará a tocar a las 20.00 horas aunque los que quieran coger un buen sitio pueden empezar a entrar a las 18.00 horas en el recinto. Joan Miquel Oliver, Pau Debon, Jaume Manresa, Joan Roca i Pere Debon harán vibrar el escenario con sus mejores éxitos. Las personas que les gusten los correfocs tienen una cita el domingo a las 19.00 horas en Palma. Las colles de dimonis saldrán desde el Pont de la Riera y el encendido de las bestias de fuego se hará en la Plaça del Rei Joan Carles I. Aparte del programa de fiestas hay otros actos para ese mismo día. Noticias relacionadas Refuerzan el transporte para el concierto de Antònia Font en Palma La comunidad china de Palma celebra el domingo en la reformada calle Nuredduna el Año Nuevo Chino que acogerá para la ocasión una gran puerta china como símbolo de entrada a la diversidad cultural. También habrá conciertos de grupos de música, estands gastronómicos y actividades infantiles. Allí tampoco faltarán los dos tradicionales bailes populares de la cultura asiática: el baile del dragón y el baile del león. Ir al teatro La Jaula de las locas llega al Auditorium de Palma. El sábado a las 18.00 y a las 22.00 horas y el domingo a las 17.00 horas se podrá ver esta gran comedia musical de Broadway llena de amor y de situaciones delirantes en la que reír será la mayor de tus preocupaciones. Por otra parte, el Teatre Principal presenta la danza Man Ray la cual trasciende la obra del icónico fotógrafo estadounidense para poner el foco en la relación fetichista que tuvo el creador con sus musas. Las personas que quieran asistir lo podrán hacer el sábado 28 de enero a las 20.00 horas. Estrenos de cartelera La cartelera de este viernes llega llena de películas que son candidatas a los Óscar, como La Ballena de Darren Aronofsky, protagonizada por Brendan Fraser o TAR, de Todd Field, con Cate Blanchett como directora de orquesta. Para los amantes del terror también hay otras opciones: The offering, el thriller español Lobo feroz, el drama francés La vida sin ti o las superproducciones de Bollywood, Pathaan.