Robos en viviendas: consejos para proteger tu hogar.

Llegar a casa y sentirse cómodo y seguro es una sensación muy agradable que experimentamos en muchas ocasiones. Y es que la expresión 'como en casa en ningún sitio' tiene gran parte de razón. Sin embargo, a veces también nos ocurre todo lo contrario y podemos tener miedo a que entren a robar cuando estamos o no presentes en nuestra vivienda. Por ese motivo, para conseguir evitar este tipo de situaciones te dejamos una serie de consejos y recomendaciones, que según la Guardia Civil, debes tener en cuenta:

Primero de todo es muy importante comprobar que las puertas y las ventanas están bien cerradas para que nadie pueda entrar fácilmente. No basta con empujar la puerta al salir o al entrar de casa, recuerda siempre hacerlo con la llave. Si es posible instala una puerta blindada para conseguir una mayor protección. En el caso de que no se pueda, intenta que tenga al menos dos puntos de cierre, y que no exista un hueco entre la puerta y el suelo. También refuerza la parte de las bisagras con pivotes de acero y ángulos metálicos que impidan apalancar la puerta. Otra opción, si entra dentro de tus posibilidades, es poner una alarma.

Los asaltantes conocen algunos de los escondites más comunes para dejar las llaves, así que evita hacerlo en el buzón, las macetas, debajo de la alfombra o en la caja de contadores. No te olvides que tener las persianas bajadas, la ropa tendida o desconectar completamente la electricidad durante mucho tiempo es un signo evidente de ausencia para los ladrones. Si tienes una casa con jardín o vives a las afueras del casco urbano es recomendable tener un buen alumbrado en el exterior y, si es posible, un perro bien adiestrado. También evita irte a dormir con las ventanas abiertas si no cuentas con las medidas de seguridad adecuadas.

Los ladrones siempre van buscando elementos de valor, como dinero o joyas, así que guárdalo en un lugar seguro fuera de tu domicilio. Tampoco dejes objetos en terrazas sin cerramiento. En el caso de sufrir un robo es muy importante que tengas anotado el número de serie de los electrodomésticos, cámaras de fotografía, de vídeo o similares y que hayas fotografiado joyas u otros objetos valiosos.