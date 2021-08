La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición revela que cada español consume una media de 111,2 gramos de azúcar al día, una cantidad muy superior a los 50 gramos que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Cuando vamos al supermercado podemos encontrar tres tipos distintos de azúcar: el blanco, el moreno y el integral. En el vídeo que acompaña a esta información te explico cuál de estos es el más saludable en base a sus nutrientes y su aporte calórico.

Hay que tener en cuenta que muchos alimentos contienen azúcar, ya sea de forma natural o añadida. Entendemos por azúcares añadidos aquellos que se agregan en el momento de la fabricación, mientras que los naturales son los que forman parte del alimento en sí.

Eso sí, los azúcares naturales adquieren una mayor importancia ya que son necesarios para nuestro día a día, puesto que suponen una de las principales fuentes de energía para el cuerpo. Estos los podemos encontrar en la fructosa, presente en la fruta, y en la lactosa, propia de los productos lácteos.

Controlar la ingesta de azúcar es fundamental, dado que un consumo excesivo puede provocar deficiencias nutricionales, diabetes, aumento de peso y problemas digestivos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que esta reducción «puede lograrse recurriendo a edulcorantes no nutritivos o con muy bajo valor calórico como la sacarina, el aspartamo o la estevia». No obstante, «a la larga esto no aporta ningún beneficio en el control del peso porque no ayuda a educar el paladar y desarrollar el gusto hacia otro tipo de sabores».

Respecto al uso de productos como la miel, el jarabe de arce o el sirope de agave para endulzar, el organismo aclara que «estos contienen casi tanto azúcar como el azúcar de mesa, un perfil calórico muy semejante y apenas trazas de otros nutrientes que no alcanzan para justificar su fama de más saludables».