Xisca Armero (Felanitx, 1991) acaba de ser elegida presidenta de la Denominación de Origen Pla i Llevant de Mallorca, cargo en el que sustituye a Antoni Bennàssar tras una ingente labor durante dos décadas en las cuales se ha logrado dar visibilidad y prestigio a los vinos elaborados en esta comarca vinícola de la Isla.

Armero no es ajena al mundo del vino, más bien todo lo contrario. «Mi hermano y yo crecimos entre vides y jugábamos entre depósitos y, aunque nuestra familia siempre nos ha dado libertad para decidir a qué nos queríamos dedicar, los dos nos hemos implicado en la bodega familiar y nos gusta mucho; no ha sido nada impuesto, me gusta el mundo del vino y no me imagino trabajando en algo distinto», explica.

Graduada en Química, Xisca Adrover decidió ampliar sus conocimientos estudiando Ingeniería Agrónoma «porque el trabajo de campo marca el inicio de todo el proceso, y la química, el final del mismo, la transformación de la uva en vino, ambos están conectados». También ha influido su interés por actualizar y ampliar conocimientos de manera continua.

La trayectoria profesional de Xisca Armero se ha desarrollado en la bodega familiar, Armero i Adrover, pero también ha trabajado para otras, como Es Fangar, con responsabillidades siempre relacionadas con la elaboración de vinos. En este campo, aunque le gusta la vendimia, se inclina más por el trabajo en el interior de la bodega «donde tienes que tomar decisiones rápidas y tienes la responsabilidad de convertir en vino ese fruto que has cuidado durante todo un año».

La nueva presidenta del Pla i Llevant es consciente de que el cambio climático supone un gran desafío para las bodegas y viticultores a los que representa. «Es una lucha constante, ya sea por la sequía o porque vivimos en una isla con mucha humedad y esta condición favorece las enfermedades de la vid, siempre hay que estar pendiente de la viña». Otro de los retos que afronta la DO es la comercialización de los vinos en un sector que, como otras bebidas alcohólicas, recibe la creciente presión sobre el consumo de alcohol.

Xisca Adrover asume la presidencia de la DO Pla i Llevant con ilusión y con responsabilidad. «Venimos de un presidente como Antoni Bennàssar al que le tenemos que agradecer el maravilloso trabajo que ha hecho durante 20 años en los que se ha dedicado en cuerpo y alma a posicionar los vinos de la DO y lo ha logrado; nuestros vinos ya ocupan parte del lugar que merecen y nuestro reto es continuar consolidando esta posición».

Los vinos de la DO Pla i Llevant se consumen sobre todo en el mercado local y una pequeña parte se destina a la exportación, principalmente a países europeos. «Somos una DO muy pequeña y familiar, nuestra fortaleza reside en que todos nos ayudamos unos a otros», concluye.