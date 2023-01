En la plaza de ses Verdures junto a los puestos del mercado hay Fruites i Verdures Can Valls, un establecimiento con años de tradición y que todos los manacorins conocen como Cas Felanitxer. Y es que el origen del establecimiento se remonta a más de medio siglo atrás cuando el padre de Miquel Àngel Pomar Valls desde Felanitx se acercaba hasta Manacor para vender los productos del campo. Miquel Àngel, ahora hace unos 11 años que, junto a su esposa Bel Llodrà, regenta el establecimiento familiar en el corazón de Manacor.

«Mi padre venía desde Felanitx para vender los productos que tenía en su finca, huevos, verduras... lo que había en ese momento. Y después ya se instaló aquí mismo. En aquellos momentos vendía principalmente para las perleras, para toda la gente que trabajaba en las perlas».

Después, fue el hermano de Miquel Àngel el que cogió el negocio familiar hasta que optó por ampliar e instalarse en el polígono bajo el nombre de Fruites Pomar. En ese momento fue cuando los actuales responsables cogieron el negocio. Un establecimiento que junto a los puestos del mercado de la plaza de ses Verdures reclaman más atención por parte de los vecinos o del propio ayuntamiento. «La plaza tiene los días contados. La gente no va con la senalleta a comprar como antes, ahora si no pueden acceder con el coche ya no vienen a comprar. Y además ahora con la zona ZPR (Zona Prioritària de Residents) mucha gente no sabe como acceder hasta la plaza». «Reconocemos los esfuerzos del Ajuntament -señala Pomar- ahora han reabierto la Peixateria municipal e incentivan los puestos del mercado. También hay actividades como fue la Vila del llibre pero se trata de cosas puntuales que no ayudan al día a día». Pomar no es optimista «vamos de capa caída. Pero no solo en la plaza, también en los payeses».

Pomar indica que «nosotros priorizamos los productos de Mallorca y especialmente los de Manacor. Tenemos payeses tanto de Manacor como de Porreres que nos abastecen con sus queviures pero ellos también se vuelven mayores y no tienen el relevo asegurado».

«Por ello, hace años solo teníamos frutas y verduras y ahora hemos tenido que ampliar a vender más productos. Tenemos los clientes más fieles del día a día. La clientela fija de los lunes de mercado o de los sábados en la plaza son muy importantes para nosotros pero al igual que los payeses también vemos que se trata de una población que se hace mayor».

Así, Miquel Àngel Pomar y Bel Llodrà siguen su día a día al frente de Cas Felanitxer, un espacio que evoca las compras de antaño pero con los productos más frescos del día. Cas Felanitxer es una botiga que marca el carácter de una ciudad y que Manacor no se puede permitir el lujo de perder para seguir manteniendo su esencia de pueblo, su vida en el centro y su batec diario como sociedad.