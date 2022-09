En Son Xota de dalt, en el municipio de Campos, desde hace unos años se produce aceite ecológico. Se trata de un capricho de Toni Bonet Garcias, que a sus 82 años sigue cuidando las cuatro cuarteradas de estos olivos que plantó y cuida uno a uno. Toni Bonet, al igual que muchos otros mallorquines, decidió apostar por la agricultura en el momento de su jubilación. Dejo atrás las empresas familiares y optó por fer clots en una zona de marina, de garriga baixa, en uno de los turons existentes entre Campos y ses Salines. Con cuatro cuarteradas de olivos y empezando de cero en un mundo que desconocía al poco tiempo de tener los árboles plantados optó por la agricultura ecológica.

«Creo que fui de los primeros en hacer aceite ecológico en Mallorca». Bonet recuerda que «tuve que pasar los dos años de adaptación para poderlo comercializar en ecológico y cuando tuve las aceitunas punto para hacer el aceite no había ninguna tafona para poderlo hacer. Al final encontramos la solución».

Bonet asegura que «cultivar en ecológico es una manera de vida. La contaminación, el cambio climático, hace ya 20 años se hablaba de ello en algunos sectores, por ello me informé y opté por este tipo de agricultura» asegura. «Los que trabajamos en agricultura ecológica es más bien una curolla». Por ello recuerda que al inicio «los payeses de aquí (Campos) no creían demasiado en este tipo de agricultura. Era una cosa novedosa y además poco comercial. Los productos son más caros. No utilizamos herbicidas y lleva más trabajo».

«Me hice payés y me gusta mucho... ahora bien, este verano ha sido duro. La producción será más baja este año. Llevamos siete meses sin lluvia en la zona», indica Bonet. Pero Toni Bonet, tal vez por su parte empresarial intentó dar salida a uno de los productos campaners por antonomasia, las alcaparras, las tàpares. Pero enseguida se topó con inconvenientes. «Grandes supermercados me hicieron importantes pedidos pero todo el proceso para transportar el producto se complicaba mucho. No me salían los números. Creo que por ello no existe una industria de las alcaparras en Campos. Creo que fui el primero en volver a intentar dar salida a la alcaparra del pueblo pero no lo conseguí».

«Lo mismo ocurre con la aceituna en ecológico. Es muy difícil. Con el aceite aún te puedes defender pero ni con la aceituna ni la alcaparra tienes opciones».

Toni Bonet, a sus 82 años ve como su constancia y entrega le sirvió para arrancar en un mundo, el del aceite ecológico, que era nuevo en la Isla. Ahora indica que «después de aquellos pioneros que empezamos vino la fiebre por sembrar olivos y ahora hemos llegado a un punto en el que casi no sabemos qué hacer con el excedente de aceite que hay en Mallorca», concluye tajante.