El iraní Bernardo Sadi reside en Mallorca desde 1985 y es el fundador del Club Colombófilo Mallorca Derby, situado en Inca. Su gran afición por las palomas, pues ya a los catorce años le gustaba preparar shows con palomas en su país natal, ha ocupado buena parte de su vida, «aunque cuando salí de Irán hacia España, lo perdí todo y tuve que volver a empezar», asegura.

El evento estrella que organiza Mallorca Derby es el encuentro anual que se lleva celebrando desde 2009 y al que acuden «colombófilos de todo el mundo. Desde China a Turquía, pasando por Alemania, Bélgica o Holanda, entre otros, además de Baleares y del resto de España». Se trata de una competición en la que participan unas 800 palomas de 300 aficionados y que consisten en realizar la suelta desde un pesquero a 250 kilómetros del palomar en Inca para que las aves regresen al punto de origen.

Desgraciadamente «este año hemos decidido suspender el encuentro que estaba programado para octubre. La principal razón se debe a la gripe aviar, que imposibilita el transporte de las palomas desde diferentes lugares», explica Bernardo Sadi.

Este contratiempo no ha impedido que ya esté preparando el Mallorca Derby de 2023, aunque será con algunos cambios. «Tenemos pensado realizar la suelta desde Villajoyosa, lo que supondrán más 300 kilómetros y unas cuatro horas de trayecto». Además se modificará el calendario para que en lugar de octubre se pueda llevar a cabo sobre el mes de marzo.

En el ámbito más local, Bernardo Sadi relata que «somos quince clubs repartidos en diferentes municipios que cuando competimos en prueba de regionales y nacionales lo hacemos bajo la denominación Grup Mallorca y con el auspicio de la federación balear». El nivel actual, según Sadi, «es bastante bueno aunque hay países como Alemania, Bélgica y Holanda que están muy por encima. Hay que tener en cuenta que en el mundo de las subastas se ha llegado a pagar un millón y medio por una paloma».

En su palomar de Inca dispone de las instalaciones para que las palomas que participarán en el Mallorca Derby puedan hacer la adaptación y las sueltas progresivas que comienzan por 2 kilómetros y llegan hasta la costa. «Actualmente tenemos un gran problema con los halcones, porque su población ha crecido mucho y atacan constantemente», indica el experto colombófilo.

En cuanto al futuro, se queja de que «el número de aficionados va bajando y la gente joven no se implica. La realidad es que supone un gasto bastante grande, y ahora más con el incremento de precios, y no todo el mundo puede permitirse una afición en la que debe pagar alimento, tratamientos veterinarios, instalaciones, viajes y transportes... Hace años éramos 700 aficionados y ahora no llegamos a los 100. Si el Consell o el Govern no ayuda a los jóvenes, la colombofilia corre peligro en Baleares».