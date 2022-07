Bajo el lema Revitalitzem terres i persones, la Cooperativa de Iniciativa social SI ha puesto en marcha en el centro de día de Campanet un proyecto de huerto urbano que, a la vez que facilita la contratación de personas con diversidad funcional, es un incentivo para los usuarios. El edificio, destinado a los más mayores, ha sustituido las vistas a un descampado por un precioso huerto urbano de hortalizas, plantas aromáticas y frutales.

Ferran Bellver, presidente de la cooperativa social, y Antònia Rosa (secretaria) hablan del proyecto que nació de la necesidad de buscar una salida laboral a sus trabajadores tras la salida de los Donats de la ermita de Campanet. Actualmente la cooperativa social da empleo a 14 trabajadores en distintos proyectos, dos concretamente en el huerto del centro de día.

«Cuando no prorrogaron el proyecto de los Donats que teníamos en la ermita, no queríamos despedir trabajadores. Allí teníamos tres plazas, más la coordinadora y no tuvimos más remedio que despedir a la coordinadora y mirar de continuar generando empleo. Pensamos que este huerto (antes un terreno sin cultivar) podría ser bueno para el centro de día y a la vez generar puestos de trabajo», dice Bellver.

Explica que «le presentamos el proyecto a la alcaldesa de Campanet que nos dijo que podríamos hacer un convenio de colaboración aunque de momento no se ha firmado nada», añade. El huerto del centro de día ha tenido gran éxito entre los usuarios pero también ha dado trabajo durante un año a un chico del pueblo que se enfrentaba a su primer empleo.

En la medida en la que su salud lo permite los usuarios del centro contribuyen al cuidado y regado del huerto urbano y los productos que genera se utilizan para elaborar los menús del propio centro. Entre las peculiaridades de este proyecto hay una que gusta especialmente a los mayores y es que el premio gordo del bingo son productos de la huerta. La empresa que realiza los menús es la misma que realiza los menús del colegio público. Recientemente se han sembrado tomates, pimientos, calabacín, berenjena y también hay aromáticas como la lavanda. Hay algunos frutales, entre otros, un limonero, un ciruelo y un albaricoquero.

«Este centro de día tiene un aire de hogar familiar con vistas al huerto y mucha zona para disfrutar al aire libre a resguardo del sol, explica Bellver. Revitalitzem terres i persones no es solo un proyecto para aprovechar el huerto de este espacio sino el germen de una idea más amplia. «Nuestra intención es llegar a acuerdos con propietarios de terrenos que no pueden cuidar. Nosotros contrataríamos a un trabajador y si las tierras son productivas podríamos llegar incluso a montar un puesto de venta en los mercados semanales de los pueblos cercanos», añade Ferran Bellver.