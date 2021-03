Jeroni Esteva: «El cambio climático ha favorecido los árboles subtropicales en la Isla»

Cuando hace 25 años decidió plantar aguacates en Sant Llorenç se comentaba que era una apuesta demasiado atrevida. Hoy este fruto es uno de los favoritos por su aporte de grasas buenas y está en todas las mesas, ya sea como merienda, almuerzo o tentempié.

Jeroni Esteva ha visto como su hobbie se ha materializado en la finca de Son Vives de Sant Llorenç. Tres cuarteradas de terreno para un sueño. Hace cinco años puso en marcha los Viveros Esteva dedicados a los árboles frutales pero especialmente a los árboles subtropicales. Hoy gente de toda Mallorca acude para comprar plantel o también los frutos como aguacate, guayaba, Zapote Blanco, mango o la papaya, entre otras variedades.

Esteva explicó que «en el 94, tras un viaje, empecé a sembrar aguacates y la gente me decía que estaba loco. Tenía una finca en Sant Llorenç resguardada del viento, con agua y me puse en marcha. En Mallorca, por aquel entonces, no encontraba plantel y me desplacé a Málaga para adquirirlo a los viveristas de la zona. Venía con la furgoneta cargada. La gente me decía que no funcionaría y sin embargo ha sido mi suerte. Hace 25 años no se conocía el aguacate ni sabía como se tenía que comer. Ahora hace cinco años montamos el vivero y ha sido todo un éxito. Tenemos venta directa».

En su finca cuenta con 250 árboles que producen entre 2.000 y 3.000 kilos de aguacates. «Es muy importante que no le pegue directamente el viento del norte, cuantas menos heladas mejor y el mantenimiento es sencillo. No tine enfermedades pero si le das demasiada agua pueden salir hongos en las raíces», explica Esteva. Así añadió que «tenemos venta directa y la verdad es que estamos muy contentos.

Desde su apertura la evolución ha sido muy positiva. Este tipo de árboles de cada vez están más de moda. El cambio climático no es bueno pero ha favorecido estas plantaciones en Mallorca ya que lo que necesitan es sol». En la finca se cultivan hasta seis variedades diferentes de aguacates. «Los frutos cultivados en Mallorca son un poco más pequeños», comentaba Esteva, que destacó que «este ha sido un año bueno y se espera una buena temporada».

Hay una serie de secretos para su consumo. «Si son muy verdes , para madurar se pueden envolver en papel de periódico o ponerlos en una bandeja con manzanas ya que su ácido hace madurar el aguacate».

Otra de las frutas muy demandadas es la guayaba o el zapote blanco que también crecen en esta finca. «Para sembrar los árboles subtropicales se aconseja que se haga en primavera porque es mucho mejor que cuando hace frío o sol».

Esteva tiene en marcha un novedoso proyecto para cuando puede reanudarse las ferias. «He sembrado 3.000 metros de caña de azúcar y tengo un aparato para hacer zumos de caña naturales que venderemos en las ferias. Todo el mundo puede consumirlos incluso los diabéticos».