Maties Adrover: «Confiamos en que el turismo nacional y local pueda visitarnos»

Maties Adrover forma parte de la junta directiva de Unió de Pagesos y es socio agricultor de Terracor donde «gestiono 100 hectáreas de cultivo entre frutales, hortalizas, hierbas aromáticas y flores comestibles».

Terracor «da nombre y apellidos a lo mejor de la producción agrícola de Mallorca», nació en 2017 y lo forman 5 socios que crearon la Organización de Productores de Fruta y Hortaliza (OPFH). Los objetivos principales de la marca son «lograr la excelencia de nuestras frutas y hortalizas y ponerla en los mercados, hoteles, grandes superficies, etc. Además de recuperar las variedades tradicionales de nuestra agricultura y fomentar su consumo, con información sobre las temporadas de producción y las características de cada producto» explica.

De Terracor se deriva Terragust, una iniciativa que salió a la luz la primavera de 2019 y que este año por la crisis sanitaria, será diferente. «Las experiencias Terragust son para que los clientes recorran los campos de cultivo, recolecten fruta para disfrutar en casa y conozcan las curiosidades de nuestro trabajo», describe Maties. Pese a que son conscientes de que probablemente no habrá turismo extranjero, confían en que el turismo nacional y local sí pueda visitar sus fincas, por eso, «este año nos enfocaremos en los eventos #Tasts, catas de diferentes variedades de cada producto», También, en el proyecto ‘Recolecta tu mismo’ «donde el consumidor podrá venir a las fincas, cosechar la fruta que quiera y comprarla posteriormente. También podrán quedarse a merendar o a comer, previa reserva» puntualiza Adrover.

Pero el esfuerzo no acaba aquí, «nuestro afán por que los productos lleguen a las casa no se interrumpe», por eso una vez pasaron los primeros días de mayor incertidumbre, se sumaron al reparto a domicilio. «Repartimos verdura cosechada por la mañana y entregada por la tarde, para que así conserve toda su frescura y sabor» afirma. En terragust.com tienen la información para comprar las cajas de fruta y verdura de la firma. Pero no es lo único que el consumidor puede adquirir: «el fantástico pan de harina de Xeixa integral y algarroba, las dulces mermeladas elaboradas con la mejor fruta de temporada o las deliciosas hierbas dulces hechas con más de 20 variedades de hierbas aromáticas de nuestros campos, o los productos elaborados por nuestros compañeros de Eco Sa Teulera y vinos de Miquel Gelabert y Bodegas Galmes i Ferrer», son el resto de la oferta, enumera.

Cuando le preguntamos por el impacto de esta campaña en la gente, Adrover lo señala de increíble, «agradecemos a los que nos han dado la oportunidad». Asimismo, asegura que lo que les anima a seguir es la fidelidad de muchos clientes que repiten semanalmente. Y para mejorar en su labor, han elaborado encuestas de satisfacción donde invitan a los consumidores a proponerles ideas, «algunas de ellas son sorprendentes», asegura Adrover.