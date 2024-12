La DO Binissalem participó con un Ciclo de Catas de Vino con las actividades de la Fundació Sa Nostra en Can Tàpera. Desde el 21 de octubre al pasado 2 de diciembre, los lunes fueron para los amantes del vino. El ciclo tuvo como objetivo mostrar la singularidad de los vinos de la DO Binissalem a través de sus variedades locales principales, Moll y Manto negro.

Pep Lluís Llabrés, Marga Amat, Toni Martí y José Luis Roses. Además, se habló de sostenibilidad en viñedo y bodega y se conocieron sus vinos, sus peculiaridades y a sus elaboradores. En la última sesión, el sumiller Gaby Lucas propuso una cata comparativa entre la variedad Manto negro y la variedad francesa de Borgoña, la Pinot noir. Un ciclo para sumergirse en los aromas y esencias de la DO Binissalem y una amena cata, la de Lucas, sumiller por pura pasión. E.P.