Los pasados 16 y 17 de noviembre se celebró en la possessió de Son Verí, en sa Cabaneta, la tercera edición del evento More Mallorca Pop Up, que reunió a 30 marcas locales para ofrecer una experiencia única de talentos isleños, gastronomía, arte y música en un ambiente vibrante y acogedor. Este evento se consolida de esta forma como un referente en la Isla, atrayendo en esta edición a un total de alrededor de 700 visitantes que pudieron descubrir lo mejor de Mallorca.

Todo ello estuvo acompañado de una muy variada selección de músicos de calidad durante todo el día y la deliciosa propuesta gastronómica de Jardín de Maca de Castro. Así, More Mallorca Pop Up se ha afianzado como una plataforma para promover el talento local, ofreciendo a los expositores la oportunidad de dar a conocer su trabajo y establecer valiosos contactos con otros profesionales del sector.

El evento contó con la colaboración de Can Cavall Blau para la copa de bienvenida, con LoMusic y su excelente servicio técnico, y, finalmente, Palma Eventos con la maravillosa decoración navideña.