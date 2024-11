El pasado jueves se celebró en Can Tàpera la Gala Lírica Solidària per València, organizada por Euroclassics, Mallorc–Òpera y Fundació Sa Nostra. Toda la recaudación irá destinada a la misión de Open Arms: Emergencia Valencia. Con afán solidario y amor por la buena música se llenó el aforo de Can Tàpera para escuchar las voces de la contralto Mar Campo, valenciana de inusual voz; la soprano Marcela Iguanzo y las mezzosoprano Waltraud Mucher, que actuó como cantante de lieder y oratorio para radio y televisión, y Miquela Sales, suor Osmina en la ópera de Puccini Il Trittico. Los padres y hermana de ésta última no faltaron a la cita. Cabe recordar que la mezzosoprano es hija de la consellera de Afers Socials, Catalina Cirer.

Todas las voces pusieron los vellos de punta, sobre todo la del pequeño Adrián Sánchez, que, acompañado al piano por Francesc Blanco, emocionó a los presentes con su voz blanca. El pequeño es hijo del conocido tenor José Manuel Sánchez, que hizo su debut internacional en compañías y teatros de ópera europeos y colabora con la Orquestra Simfònica de les Illes Balears o la Capella Mallorquina. Los pianistas María Victoria Cortés, Marc Laliga y David Mohedano acompañaron también las voces del barítono Biel Mas, del bajo Alejandro Bals y de los tenores José Manuel Sánchez y Joan Laínez, talentoso cantante, pianista de carrera y director de coral. Importantes nombres de la lírica que emocionaron al público asistente pues la música y la voces fueron una fuente de satisfacción y disfrute, capaz de despertar impresiones emotivas muy profundas en una sucesión de actuaciones de solistas de diferentes colores de voz. La velada musical se hizo corta para un público entregado que unió a su afán solidario el amor por el bel canto.