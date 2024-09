Fin del verano en Purobeach

Purobeach Palma, el icónico beach club ubicado en Cala Estància, celebró el final del verano con un evento inolvidable: ‘Eclipse-One last move to the Moon’. Fue el tercero y último de una serie de eventos exitosos que han incluido el aclamado ‘Season Opening’ y la celebración Back To The Roots’ por el 20º Aniversario de Puro Group.

El evento ofreció la temática de una noche mágica en la que todo se alineó como los astros: los asistentes pudieron disfrutar de una exquisita oferta de gastronomía y bebidas. Los DJ residentes e internacionales (Isaac Indart, Makeda Cultura, Sebas Ramis y Vik-t) proporcionaron una variedad de ritmos que mantuvieron el ambiente vibrante y la pista de baile llena en todo momento. La lluvia, presente durante el día, finalmente cesó por la tarde para dar paso a un atardecer espectacular en uno de los lugares más emblemáticos de la costa mallorquina. Fue una celebración única y muy especial que transportó a todos los asistentes a una velada inolvidable.